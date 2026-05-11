OM - Habib Beye fracasse les journalistes : «Le mensonge me dérange»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de son équipe sur la pelouse du Havre (0-1) dimanche soir, Habib Beye est longuement revenu sur les événements de la semaine dernière, lui qui aurait arrêté l’entraînement de mercredi à cause de l’attitude de ses joueurs et en particulier de Mason Greenwood. L’entraîneur de l’OM a dénoncé le traitement médiatique et l’acharnement dont il est victime selon lui.

Une semaine après sa large défaite à Nantes (3-0), l’OM s’est imposé sur la pelouse du Havre (0-1) dimanche soir, grâce à un but de Mason Greenwood sur penalty. Et l’Anglais avait visiblement des messages à faire passer. Il a célébré avec ses coéquipiers, avant de mettre son doigt sur sa bouche, puis d’aller taper dans la main de son entraîneur, Habib Beye, qui aurait stoppé un entraînement mercredi dernier, excédé par l’attitude de ses joueurs, et surtout de son attaquant. Un épisode sur lequel le technicien sénégalais est longuement revenu en conférence de presse après la rencontre.

« Des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye » « J'ai arrêté l'entraînement qui était sur la grosse séance de la semaine. Deux minutes trente avant la fin. Pas du tout à cause d'une perte de balle de Mason Greenwood. J'ai estimé à ce moment-là que ça ne servait pas à grand-chose d'aller plus loin dans l'entraînement. Un coach doit ressentir les choses. Quand la qualité de l'entraînement baisse, l'objectif n'est pas de se dire qu'on va continuer pendant trois minutes si on estime que ce n'est pas l'idée de continuer. C’est comme ça que ça s’est passé, ça a été ensuite romancé », a expliqué Habib Beye. « Ce qui me dérange, ce n'est pas ce qui est dit. Ce sont les mensonges vis-à-vis de moi et de ma personne. On va être très clairs maintenant. Aujourd'hui, ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye a eu un problème avec Mason Greenwood. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye a eu un problème avec Mason Greenwood. La problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés dans une course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges qui n’est plus du tout vérifié. Je parlais il y a quelques semaines de déontologie journalistique et c'est là où je me dis que c'est un problème. Il faut vérifier les informations. »

« Quand l’info est sortie, Greenwood est venu dans mon bureau » L’entraîneur de l’OM a ajouté : « Je n'ai jamais arrêté l'entraînement par rapport à Mason Greenwood et ce soir, ce que fait Mason, c’est lui qui le fait et il le fait pour une raison. Quand l’info est sortie, il est venu dans mon bureau, il m’a dit : “Coach, vous avez vu l’info ?” Je lui dis que non. Il m’a dit : “Regardez. Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose et que je dise quelque chose ?” Je lui ai dit : Non Mason, ça ne sert à rien.” Je ne vais même pas épiloguer sur le sujet, ce n’est pas vis-à-vis de l’Olympique de Marseille. C’est vis-à-vis de l’entraîneur, Habib Beye, mais surtout de la personne Habib Beye parce qu’on n’emploie plus le mot entraîneur de l’Olympique de Marseille. On oppose le nom de Mason Greenwood à celui d’Habib Beye. C’est là où ça devient un problème pour moi, quand c’est relaté de cette façon et que les infos ne sont pas vérifiées. C’est ce qui me désole aujourd’hui parce que je pense être assez ouvert et j’aimerais que tout ce que soit dit sur moi vis-à-vis de mes joueurs, de mon groupe, soient des informations qui soient vraies. Si elles le sont, je vous le dirai sans aucun problème. Ça me dérange quand ce sont des mensonges qui sont posés là pour nuire à je ne sais pas qui en l’occurrence, sûrement moi. C’était bien de voir Mason marquer surtout. C’est ça qui était important pour moi. »