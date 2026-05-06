Habib Beye n’en peut plus : L’entraîneur de l’OM a craqué en plein entraînement

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très étonné et agacé par l’attitude de ses joueurs samedi dernier à Nantes (3-0), Habib Beye semble toujours l’être. Alors que les Olympiens sont en mise au vert depuis lundi, l’entraîneur de l’OM aurait piqué une grosse colère ce mercredi et écourté la séance d’entraînement, exaspéré par ses joueurs et notamment Mason Greenwood.

La situation est loin de s’arranger à l’OM. Après la déroute sur la pelouse de Nantes (3-0) samedi, le club a décrété une nouvelle mise au vert « jusqu’à nouvel ordre ». Elle a débuté lundi soir et s’étendra au moins jusqu’à jeudi, d’après les informations de RMC Sport. Une forme de punition de la part de l’Olympique de Marseille, alors qu’Habib Beye et les dirigeants « se sentent trahis par l’attitude des joueurs », comme expliqué par Florent Germain.

« Il y a globalement un groupe qui a lâché » « On nous décrit un groupe usé mentalement, sans énergie et qui n’attend qu’une chose : que ça s’arrête. Il y a globalement un groupe qui a lâché. Très clairement. Qui a lâché l’objectif, lâché le coach et qui n’est plus dans sa saison », ajoutait le correspondant à Marseille pour RMC mardi. Et visiblement, cette mise au vert n’a pas permis de réconcilier Habib Beye avec son groupe, car, selon Foot Mercato, l’entraîneur de l’OM aurait été particulièrement agacé par l’attitude de ses joueurs ce mercredi à l’entraînement.