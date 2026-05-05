McCourt «très agacé», des joueurs qui attendent «que ça s’arrête» : L’OM est au bord de l’implosion

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Journaliste pour RMC, Florent Germain a fait le point sur la situation actuellement à l’OM, où les joueurs ont été convoqués pour une nouvelle mise au vert depuis lundi. Une situation qui agace fortement le propriétaire du club, Frank McCourt, tandis que les joueurs quant à eux attendent avec impatience que la saison se termine.

À deux journées de la fin du championnat, l’OM s’offre une énième crise cette saison. À la suite du naufrage à Nantes (3-0) samedi, le club a décidé de convoquer ses joueurs pour une nouvelle mise au vert. Lundi, les Olympiens ont passé la nuit à la Commanderie, ce qui sera de nouveau le cas ce mardi et jusqu’à nouvel ordre.

«Le coach, Habib Beye, et les dirigeants se sentent trahis par l’attitude des joueurs» « C’est une sanction. Il n’y a pas d’effet sportif et j’ai l’impression que c’est même assumé en interne, c’est ça qui est grave. Il n’y a pas de réunion à ma connaissance, il y a des entraînements assez classiques. Il y a des joueurs entre eux qui en ont ras-le-bol, qui n’attendent qu’une chose, c’est que la fin de saison arrive. On est très clairement sur une mise au vert pour sanctionner par rapport à l’attitude », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC. « Le coach, Habib Beye, et les dirigeants se sentent trahis par l’attitude des joueurs. On ne va pas rappeler que Medhi Benatia cible depuis longtemps un manque d’implication de certains Olympiens et qu’il y a une fracture entre le directeur du foot et certains joueurs depuis bien longtemps. »

«Le groupe lui avait promis qu’il y aurait en retour un investissement sans faille jusqu’à la fin de saison» « Habib Beye avait accepté avant OM-Nice, il y a dix jours, d’assouplir la mise au vert. Ca devait être trois-quatre nuits après le Lorient-OM un peu désastreux, il avait accepté que ce soit finalement qu’une seule nuit et le groupe lui avait promis qu’il y aurait en retour un investissement sans faille jusqu’à la fin de saison, qu’ils allaient se donner à bloc. En interne, ce choix d’Habib Beye n’avait pas fait l’unanimité. Certains avaient dit au coach marseillais : “Attention, tu verras, ils vont rapidement te la faire à l’envers, ils manqueront de reconnaissance et de toute façon ce groupe a lâché.” Et effectivement, il a lâché. Donc Habib Beye est partie prenante de cette décision », a ajouté Florent Germain, avant de donner le ressenti du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, face à cette situation.