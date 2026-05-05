Une deuxième nuit à la Commanderie : Les joueurs de l’OM ne quitteront pas le centre d’entraînement «jusqu’à nouvel ordre»

À la suite de l’humiliation subie samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0), l’OM a décidé de garder ses joueurs à la Commanderie, où ils ont passé la nuit de lundi à mardi. Une mesure qui se prolongera une deuxième nuit et qui sera effective « jusqu’à nouvel ordre ».
La fin de saison va être longue à l’OM. Battus à la Beaujoire par le FC Nantes (3-0) samedi, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, les Olympiens ont dit adieu à leur objectif de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Au-delà de ce mauvais résultat, ce sont l’attitude et le manque d’envie criant des joueurs qui ne sont pas passés auprès du club.
Les joueurs de l’OM vont passer une deuxième nuit à la Commanderie
Comme cela avait déjà été fait après la défaite à Lorient (2-0), l’OM a donc décidé de convoquer ses joueurs pour une mise au vert qui cette fois-ci a débuté lundi. Les joueurs ont passé la nuit à la Commanderie, et en passeront une deuxième. Comme indiqué par RMC Sport, ils en ont été informés ce mardi après-midi. Une punition dont on ne connait pas la fin et qui se prolongera « jusqu’à nouvel ordre ».
Un groupe « usé mentalement » et « sans énergie »
Comme expliqué par RMC Sport, les dirigeants de l’OM et notamment Medhi Benatia se sentent trahis par les joueurs et leur attitude. Toutefois, pas sûr que cette sanction donne des résultats positifs. De l’intérieur, le groupe est décrit comme « usé mentalement » et « sans énergie ». La plupart des joueurs ne semblent attendre qu’une seule chose : que la saison se finisse. Avant cela, il reste encore deux matchs à disputer, dimanche au Havre et le 17 mai au Vélodrome contre le Stade Rennais, avec l'infime espoir de réussir à se qualifier pour une Coupe d'Europe, qui ne sera pas la Ligue des champions.