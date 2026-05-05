Une deuxième nuit à la Commanderie : Les joueurs de l’OM ne quitteront pas le centre d’entraînement «jusqu’à nouvel ordre»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite de l’humiliation subie samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0), l’OM a décidé de garder ses joueurs à la Commanderie, où ils ont passé la nuit de lundi à mardi. Une mesure qui se prolongera une deuxième nuit et qui sera effective « jusqu’à nouvel ordre ».

La fin de saison va être longue à l’OM. Battus à la Beaujoire par le FC Nantes (3-0) samedi, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, les Olympiens ont dit adieu à leur objectif de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Au-delà de ce mauvais résultat, ce sont l’attitude et le manque d’envie criant des joueurs qui ne sont pas passés auprès du club.

Les joueurs de l’OM vont passer une deuxième nuit à la Commanderie Comme cela avait déjà été fait après la défaite à Lorient (2-0), l’OM a donc décidé de convoquer ses joueurs pour une mise au vert qui cette fois-ci a débuté lundi. Les joueurs ont passé la nuit à la Commanderie, et en passeront une deuxième. Comme indiqué par RMC Sport, ils en ont été informés ce mardi après-midi. Une punition dont on ne connait pas la fin et qui se prolongera « jusqu’à nouvel ordre ».