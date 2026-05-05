Habib Beye n'est pas responsable du fiasco à l'OM : Christophe Dugarry balance le nom de deux coupables !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a signé à l'OM, rien ne va plus pour les Marseillais qui continuent de sombrer au classement de la Ligue 1 et ont même d'ores-et-déjà dit adieu au podium. Une situation qui place l'ancien coach du Red Star sous le feu des critiques, mais pour Christophe Dugarry, les responsables sont ailleurs.

Déjà assuré de ne pas gagner un titre cette saison encore, l'OM ne terminera même pas sur le podium en Ligue 1. Un fiasco total pour le club phocéen qui avait pourtant changé d'entraîneur pour remplir ses objectifs. Mais la défaite à Nantes (0-3) a prouvé les limites d'Habib Beye, vivement critiqué ces derniers jours. Toutefois, Christophe Dugarry estime que l'ancien coach du Stade Rennais n'est pas le seul responsable, bien au contraire puisque le champion du monde 1998 cible deux joueurs.

Dugarry pointe du doigt les joueurs de l'OM « Il n’y a aucune circonstance atténuante pour les joueurs. Absolument aucune. Mais au bout d’un moment, il va falloir que tout le monde passe à la caisse. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, joueurs, entraineur, dirigeants, tous ceux qui ont pris les décisions qui ont amené au fiasco d’aujourd’hui. Il y en a qui ont raté des choses depuis des mois et des mois, et il va falloir passer à la caisse. C’est une catastrophe, c’est encore pire que ce qu’on pouvait imaginer dans les scénarios les plus terribles. Il y a eu cette élimination en Ligue des Champions où tu as deux matchs pour prendre un point, tu prends deux raclées en étant ridicule. Donc déjà te faire éliminer comme ça… », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.