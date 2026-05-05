«Il n'a jamais été bon en rien» : Daniel Riolo fracasse un consultant de RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation de l'OM continue de s'envenimer, Pascal Dupraz s'en est récemment pris à Habib Beye en estimant qu'il avait une grosse part de responsabilité. Des propos qui n'ont pas plus à Daniel Riolo qui n'hésite pas à fracasser celui qui est également consultant sur RMC.

Cette fois-ci, rien ne va plus à l'OM qui a dit adieu au podium ce week-end après une lourde défaite sur la pelouse du FC Nantes (0-3) pendant que l'OL s'imposer contre le Stade Rennais (4-2). Une victoire qui permet aux Lyonnais d'être assurés de finir devant le club phocéen. Une situation catastrophique pour l'OM qui a absolument besoin d'une qualification en Ligue des champions et qui, au mieux, passera par les barrages. Par conséquent, Habib Beye n'est pas épargné par les critiques.

Dupraz fracce Beye... C'est ainsi qu'au micro des Grandes Gueules de RMC, Pascal Dupraz n'a pas épargné Habib Beye qu'il juge en grande partie responsable de la situation actuelle. « C’est ta responsabilité si les joueurs s’entraînent bien la semaine et ne jouent pas bien le week-end. Il n’y a pas besoin de les clouer au pilori. C’est ta responsabilité si les joueurs n’ont pas couru », a-t-il confié ce week-end. Des propos qui ont fait réagir... sur la même station de radio.