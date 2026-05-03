OM - Habib Beye : Le nouveau tacle de Pascal Dupraz sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà très critique envers Habib Beye il y a deux semaines après la défaite à Lorient (2-0), Pascal Dupraz en a remis une couche ce dimanche, au lendemain du naufrage de l’OM à Nantes (3-0). S’il estime que c’est celui qui a le moins de responsabilités du fait qu’il ne soit arrivé qu’au mois de février, le consultant de RMC n’a pas apprécié ses déclarations après la rencontre.

Du jamais-vu depuis 1984. En s’inclinant sur la pelouse de Nantes (3-0) samedi après-midi, Habib Beye est devenu le premier entraîneur de l’OM depuis Roland Gransart il y a 42 ans à cumuler cinq défaites lors de ses dix premiers matchs de championnat sur le banc de Marseille. Un revers que le technicien sénégalais a eu du mal à expliquer.

« Sa déclaration hier est ubuesque » « On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps. On a eu peu de satisfactions, en dehors de Jeffrey De Lange qui nous a maintenus dans le match avant la pause », a réagi Habib Beye au micro de Ligue 1+, assurant par la suite en conférence de presse qu’il n’avait malgré tout pas l’intention de démissionner.