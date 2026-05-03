Mercato - OM : Après la défaite à Nantes, c'est terminé pour Habib Beye !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Frank McCourt s'est incliné sèchement face au FC Nantes. A la suite de cette défaite, Habib Beye est fixé quant à son avenir à Marseille. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, le coach sénégalais devrait être remercié à la fin de la saison.

Alors que la saison de l'OM était en dents de scie, Roberto De Zerbi a quitté le navire. En effet, le club olympien a annoncé le départ du coach italien le 10 février. Et huit jours plus tard, l'OM a officialisé l'arrivée d'Habib Beye à sa place. Toutefois, le Sénégalais n'a pas du tout réussi à redresser la barre marseillaise depuis son arrivée.

Beye à l'OM : La débâcle à Nantes acte la suite de son aventure Pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est déplacé sur la pelouse du FC Nantes ce samedi après-midi. Et la bande à Mason Greenwood s'est inclinée sèchement à la Beaujoire (3-0). Avec cette nouvelle défaite, le bilan d'Habib Beye sur le banc de l'OM devient on ne peut plus préoccupant. En effet, le technicien de 48 ans a perdu cinq de ses dix premiers matchs en Ligue 1 avec l'OM. Il s'agit des pires débuts en championnat pour un entraineur de Marseille depuis 1984.