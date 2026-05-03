Zinedine Zidane : Le coup de fil révélé du Real Madrid pour le faire revenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant plus entraîné depuis 2021, Zinedine Zidane s’apprête à reprendre du service. En effet, tout indique que le Français succèdera à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Zizou, contacté par le Real Madrid il y a quelques mois.

Entre Zinedine Zidane et le Real Madrid, c’est une longue histoire. Joueur de la Casa Blanca entre 2001 et 2006, le Français a ensuite pris place quelques années plus tard sur le banc de touche. Entraîneur merengue à deux occasions, Zizou a réalisé des prouesses à la tête du Real Madrid. De quoi donner envie à Florentino Pérez de réaliser le diction jamais deux sans trois et de faire revenir Zidane comme entraîneur du Real Madrid pour une troisième fois.

Zidane a dit non ! Zinedine Zidane une nouvelle fois sur le banc de touche, le Real Madrid en rêvait il y a quelques mois. En effet, selon les informations de AS révélées ce dimanche, le club espagnol aurait contacté Zizou en décembre dernier alors que Xabi Alonso était encore en poste. Le fait est que ça n’a finalement pas été plus loin. Et pour cause… Ayant déjà donné sa parole à l’équipe de France, Zidane n’a pas donné suite aux approches du Real Madrid, qui s’est finalement rabattu sur Alvaro Arbeloa pour remplacer Xabi Alonso.