Après Dro Fernandez, le PSG veut refaire le même coup au Real Madrid

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Dro Fernandez au FC Barcelone. A l'intersaison 2026, le club de la capitale voudrait recruter une nouvelle pépite de Liga. En effet, le PSG aimerait s'attacher les services de Joan Martínez, sous contrat avec le Real Madrid.

Lancé dans le grand bain par Hans-Dieter Flick cette saison, Dro Fernandez a alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale s'est attaqué au crack espagnol lors du dernier mercato hivernal. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a préféré négocier un transfert à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone, et ce, pour rester en bons termes avec les Blaugrana.

Le PSG en pince pour Joan Martínez Après avoir officialisé la signature de Dro Fernandez (18 ans) le 26 janvier, le PSG aimerait s'offrir un nouveau crack de Liga cet été. D'après les indiscrétions de Marca, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait arracher Joan Martínez au Real Madrid à l'intersaison 2026. Si la pépite de 18 ans n'a pas encore fait ses débuts officiels avec la Maison-Blanche, il est l'un des membres du centre de formation ayant le plus de chances de s'imposer à court terme dans le vestiaire d'Alvaro Arbeloa. D'ailleurs, d'autres clubs seraient également sur les traces du jeune défenseur central droitier.