Transfert d’un crack : Après Dro Fernandez, le FC Barcelone veut se venger du PSG ! 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours du mois de janvier, le PSG a bouclé la signature du prometteur Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Alors que le club blaugrana n’a pas du tout apprécié la perte de son talent, les dirigeants catalans sont désormais prêts à se venger en tentant de recruter un des plus gros cracks du centre de formation parisien : David Boly (17 ans).

Cet hiver, le PSG a décidé de se montrer plutôt discret sur le mercato. Néanmoins, le club de la capitale a tout de même réussi à convaincre le jeune Dro Fernandez de s’engager à Paris. Considéré jusque-là comme l’une des plus belles promesses du FC Barcelone, le talentueux milieu de terrain né en 2008 a finalement décidé de se laisser convaincre par le projet présenté par Luis Enrique.

Le Barça convoite David Boly Cet été, le Barça pourrait décider de répondre au PSG en recrutant David Boly. Le jeune latéral droit de 17 ans est actuellement considéré comme le plus grand talent du centre de formation parisien. « Si l’arrivée de Dro au PSG a fait grand bruit lors du mercato hivernal, un rebondissement inattendu pourrait bien survenir puisque le FC Barcelone serait très intéressé par l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du club parisien : le latéral droit David Boly, âgé de 17 ans. Ainsi, deux géants du football européen, le Barça et le Paris Saint-Germain, pourraient une nouvelle fois s’affronter sur le marché des transferts pour un joueur », indique notamment MARCA.