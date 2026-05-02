Gonçalo Ramos sur le départ : Un deal surprenant offert au PSG ?

Axel Cornic

Arrivé en aout 2023 et ensuite recruté par le Paris Saint-Germain pour 65M€, Gonçalo Ramos pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato estival. L’attaquant de 24 ans aurait d’ailleurs plusieurs touches à l’étranger et notamment en Italie, où la Juventus aimerait s’attacher ses services.

La concurrence est tellement élevée à Paris, que les places sont comptées. Gonçalo Ramos en sait quelque chose, puisqu’il serait titulaire dans la plupart des club européens... mais pas au PSG. Il pourrait ainsi être l’un des premiers candidats au départ cet été, avec un mercato qui s’annonce très animé pour lui.

« Gonçalo Ramos ? Il y a plusieurs clubs intéressés, en Italie et pas seulement » Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle, Fabrizio Romano a confirmé la tendance pour l’international portugais du PSG. « Gonçalo Ramos est un joueur important pour Luis Enrique, mais de ce que je comprends, il pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité sérieuse et concrète » a révélé le spécialiste du mercato. « Il y a plusieurs clubs intéressés, en Italie et pas seulement. J’entends également parler de possibilités pour des clubs anglais et espagnols. Il a toujours été une part importante du projet, mais il est désormais temps de partir pour Gonçalo Ramos ».