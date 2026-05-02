Mercato - PSG : «Il est temps de partir», l’aventure parisienne bientôt terminée pour Gonçalo Ramos ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de doublure de luxe depuis son arrivée au PSG en 2023, Gonçalo Ramos n'est jamais apparu comme un premier choix aux yeux de Luis Enrique. Le manque de polyvalence du buteur portugais semble donc lui jouer des tours, et selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, l'histoire entre Ramos et le PSG pourrait bien se terminer à l'issue de cette saison.

Recruté par le PSG en provenance du Benfica Lisbonne en 2023 (65M€ hors bonus), Gonçalo Ramos (24 ans) subit de plein fouet la lourde concurrence qui règne dans le secteur offensif du club de la capitale (Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Mayulu, Kang-in Lee...). L'international portugais doit donc se contenter d'un faible temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique et d'un statut de joker de luxe pour l'attaque du PSG, une situation qui pourrait ne plus le satisfaire et l'inciter à changer d'air lors du prochain mercato estival, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 au Parc des Princes.

Romano annonce un départ de Gonçalo Ramos Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé sur le mercato, a évoqué le cas Gonçalo Ramos sur sa chaine Youtube : « Gonçalo Ramos est un joueur important pour Luis Enrique, mais de ce que je comprends, il pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité sérieuse et concrète. Il y a plusieurs clubs intéressés, en Italie et pas seulement. J’entends également parler de possibilités pour des clubs anglais et espagnols. Il y a du mouvement autour de Gonçalo Ramos. Evidemment, pour le moment, la concentration est totale sur le PSG, qui essaye de gagner le maximum de trophées une nouvelle fois. Il a toujours été une part importante du projet, mais il est désormais temps de partir pour Gonçalo Ramos », indique Romano, qui mise donc sur un départ du numéro 9 du PSG cet été.