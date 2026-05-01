Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme le transfert d’un «joueur important» !

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale devrait chercher à se renforcer, mais pourrait également voir quelques éléments quitter le navire à l’issue de la saison. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé le transfert d’un « joueur important » pour Luis Enrique : Gonçalo Ramos.

Le PSG risque de vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale aurait déjà activé plusieurs pistes pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens pourraient voir quelques joueurs quitter le navire une fois l’exercice 2025-2026 arrivé à son terme. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui pourrait aspirer à avoir un rôle plus conséquent dans un autre club. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé son départ.

«Il est désormais temps de partir pour Gonçalo Ramos» « Gonçalo Ramos est un joueur important pour Luis Enrique, mais de ce que je comprends, il pourrait quitter le PSG cet été. C’est une possibilité sérieuse et concrète. Il y a plusieurs clubs intéressés, en Italie et pas seulement. J’entends également parler de possibilités pour des clubs anglais et espagnols. Il y a du mouvement autour de Gonçalo Ramos. Evidemment, pour le moment, la concentration est totale sur le PSG, qui essaye de gagner le maximum de trophées une nouvelle fois. Il a toujours été une part importante du projet, mais il est désormais temps de partir pour Gonçalo Ramos » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.