Gonçalo Ramos : Le PSG face à une mission impossible pour son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait bien voir son aventure au PSG se terminer cet été. L’attaquant portugais peine à répondre aux attentes placées en lui dans la capitale et d’autres clubs seraient intéressés par ses services. Mais à en croire Pierre Ménès, les Rouge-et-Bleu pourraient se retrouver face à une mission impossible pour le remplacer.

Et si Gonçalo Ramos quittait le PSG cet été ? Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 24 ans n’arrive pas à convaincre dans la capitale. L’international portugais ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui depuis son arrivée. Par ailleurs, d’autres clubs seraient intéressés par ses services, notamment en Serie A. Pierre Ménès, lui, a tenu à souligner à quel point il allait être compliqué pour les Rouge-et-Bleu de le remplacer.

Mercato : Le PSG pousse un joueur vers la sortie, voici le premier feuilleton de l’été https://t.co/ZkiKipsbJW — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Gonçalo Ramos au PSG, «ça reste très moyen» « Qu’est-ce que je n’ai pas déjà dit sur Gonçalo Ramos... Alors évidemment, à chaque fois qu’il marque un but, j’ai la colonie portugaise qui me tombe dessus. C’est vrai qu’il a marqué des buts importants dans les Supercoupes contre l’OM ou Tottenham. Mais globalement, pour le prix et l’investissement, ça reste très moyen. Après, qu’est-ce que tu vas trouver comme attaquant qui va accepter d’être remplaçant de Dembélé, de Kvaratskhelia, de Barcola et de Doué et qui va avoir le même comportement » a d’abord expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.