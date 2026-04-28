Mercato - PSG : Gonçalo Ramos sur le départ, la presse italienne confirme !

Axel Cornic

Considéré comme un talent prometteur lors de ses débuts au Portugal, Gonçalo Ramos n’a toujours pas réussi à confirmer au Paris Saint-Germain. Relégué remplaçant et même joker de luxe, l’attaquant est ainsi annoncé parmi les principaux candidats au départ à quelques semaines du mercato estival et un club serait très intéressé du côté de la Serie A.

Dès son arrivée lors de l’été 2024, Luis Enrique a imposé ses idées au PSG, ce qui n’a pas manqué de faire des victimes. C’est notamment le cas en attaque, puisque le technicien espagnol n’est pas du tout fan du numéro 9 traditionnel et Randal Kolo Muani peut en dire quelque chose. Le Français a en effet été poussé vers la sortie et si son coéquipier Gonçalo Ramos s’est pour le moment sauvé, ça ne devrait pas durer longtemps.

l'unico club italiano su Leon #Goretzka 🇩🇪 attualmente è il #Milan. Il suo nome è sul tavolo ma non è allo stato avanzato (chiede 7M annui più bonus alla firma da 10)



l'altro nome sul banco è quello di Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain



(anche qui non sono vicinissimi) — Andrea Losapio (@Losapiotmw) April 27, 2026

L’AC Milan veut tenter le coup Un départ est de plus en plus évoqué pour le Portugais, qui a d’ailleurs vécu un match très compliqué ors de sa titularisation face au SCO Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-3), avec une expulsion. Le PSG ne devrait pas avoir du mal à trouver preneur, puisque Gonçalo Ramos semble déjà faire parler de lui à l’étranger et notamment en Italie. D’après les informations d’Andrea Losapio, il serait en effet l’une des grandes priorités de l’AC Milan pour le prochain mercato estival. Mais le journaliste du Corriere dello Sport, précise sur son compte X que la tâche ne sera pas simple pour les Rossoneri.