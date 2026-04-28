Du PSG à Arsenal : Le père de Kvaratskhelia vend déjà la mèche pour son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Khvicha Kvaratskhelia quittait le PSG pour Arsenal ? C'est l'une des rumeurs qui circulent dans la presse étrangère. Doit-on s'attendre à une telle éventualité ? L'hypothèse d'un transfert chez les Gunners n'est pas du tout d'actualité si l'on se fie à la déclaration de son père.

On ne s'en rend pas forcément compte au vu des nombreuses images de lui avec le maillot rouge et bleu, mais Khvicha Kvaratskhelia n'est arrivé au PSG il y a seulement un an de cela, lors de la seconde quinzaine du mois de janvier 2025. Elément incontournable de la campagne victorieuse du PSG en Ligue des champions, l'international géorgien confirme cette saison. Pour ces grandes affiches de C1, Kvaratskhelia est souvent au rendez-vous et ne compte absolument pas aller voir ailleurs.

🚨🔴🔵 Le père Kvara : « L’intérêt de la part d’Arsenal ? Mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs. C’est un joueur hors pair dans l’une des meilleures équipes d’Europe, il est apprécié, aimé et joue bien, alors pourquoi songerait-il à changer ? »



« Il joue dans un club… pic.twitter.com/Ug14d3tP17 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 27, 2026

«Mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs» Dans les médias étrangers à l'approche du mercato estival, le nom de Khvicha Kvaratskhelia circule du côté d'Arsenal. Les Gunners cherchent à renforcer l'aile gauche de leur attaque, mais ne devraient pas pouvoir compter sur l'inclusion de l'international géorgien de 25 ans. C'est du moins ce qu'il faut tirer des déclarations de son père. « L’intérêt de la part d’Arsenal ? Mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs. C’est un joueur hors pair dans l’une des meilleures équipes d’Europe, il est apprécié, aimé et joue bien, alors pourquoi songerait-il à changer ? ».