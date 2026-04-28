Du PSG à Arsenal : Le père de Kvaratskhelia vend déjà la mèche pour son transfert !

Et si Khvicha Kvaratskhelia quittait le PSG pour Arsenal ? C'est l'une des rumeurs qui circulent dans la presse étrangère. Doit-on s'attendre à une telle éventualité ? L'hypothèse d'un transfert chez les Gunners n'est pas du tout d'actualité si l'on se fie à la déclaration de son père.
On ne s'en rend pas forcément compte au vu des nombreuses images de lui avec le maillot rouge et bleu, mais Khvicha Kvaratskhelia n'est arrivé au PSG il y a seulement un an de cela, lors de la seconde quinzaine du mois de janvier 2025. Elément incontournable de la campagne victorieuse du PSG en Ligue des champions, l'international géorgien confirme cette saison. Pour ces grandes affiches de C1, Kvaratskhelia est souvent au rendez-vous et ne compte absolument pas aller voir ailleurs.
«Mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs»
Dans les médias étrangers à l'approche du mercato estival, le nom de Khvicha Kvaratskhelia circule du côté d'Arsenal. Les Gunners cherchent à renforcer l'aile gauche de leur attaque, mais ne devraient pas pouvoir compter sur l'inclusion de l'international géorgien de 25 ans. C'est du moins ce qu'il faut tirer des déclarations de son père. « L’intérêt de la part d’Arsenal ? Mon fils ne prête aucune attention à ces rumeurs. C’est un joueur hors pair dans l’une des meilleures équipes d’Europe, il est apprécié, aimé et joue bien, alors pourquoi songerait-il à changer ? ».
«Pourquoi envisagerait-il de partir ailleurs ?»
Le père de Khvicha Kvaratskhelia pour le média Kvirispalitra, après avoir écarté les rumeurs Arsenal, assure que son fils est bien décidé à continuer à se battre avec les « meilleurs joueurs de l'équipe de France ». « Il joue dans un club très solide et couronné de succès, où il est apprécié et en qui on a confiance, il est l’un des meilleurs joueurs d’un club qui est l’actuel vainqueur de la Ligue des champions et demi-finaliste de la compétition en cours, alors pourquoi envisagerait-il de partir ailleurs ? Bien qu’il doive rivaliser avec les meilleurs joueurs de l’équipe de France au sein du club parisien, Khvicha est un membre indispensable du onze de départ, à de rares exceptions près ».