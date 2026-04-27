Mercato : Après la Juventus, un autre grand club italien veut arracher Gonçalo Ramos au PSG ?

Trois ans après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG, où il n’a pas réussi à s’imposer et doit se contenter d’un rôle de doublure. En ce sens, l’international portugais semble avoir des admirateurs en Serie A, puisque après la Juventus, l’AC Milan serait également intéressée.
Entré en jeu à la 87e minute, Gonçalo Ramos avait de nouveau été buteur en sortant du banc le 3 avril dernier face à Toulouse (3-1). Après la rencontre, Luis Enrique s’était exprimé sur l’international portugais (24 sélections, 10 buts), qui joue peu depuis son arrivée au PSG en provenance du Benfica Lisbonne à l'été 2023.
« C’est injuste ce que je fais avec lui »
« Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe », avait déclaré l’entraîneur du PSG. Toujours est-il que trois ans après son transfert, estimé à 65M€, Gonçalo Ramos pourrait avoir envie de changer de club afin d’avoir plus de temps de jeu.
Jorge Mendes a discuté de Gonçalo Ramos avec l’AC Milan
Dans cette optique, l’attaquant âgé de 24 ans semble avoir des portes de sortie en Serie A. Dernièrement, la Juventus a été annoncé sur la piste de Gonçalo Ramos, mais l’agent de ce dernier pourrait plutôt l’envoyer à l’AC Milan. D’après les informations du journaliste Daniele Longo pour Calciomercato, Jorge Mendes en aurait discuté directement avec Gerry Cardinale, propriétaire du club italien. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos, auteur 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, pourrait être cédé contre un montant compris entre 30 et 35M€.