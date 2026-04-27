Mercato : Après la Juventus, un autre grand club italien veut arracher Gonçalo Ramos au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG, où il n’a pas réussi à s’imposer et doit se contenter d’un rôle de doublure. En ce sens, l’international portugais semble avoir des admirateurs en Serie A, puisque après la Juventus, l’AC Milan serait également intéressée.

Entré en jeu à la 87e minute, Gonçalo Ramos avait de nouveau été buteur en sortant du banc le 3 avril dernier face à Toulouse (3-1). Après la rencontre, Luis Enrique s’était exprimé sur l’international portugais (24 sélections, 10 buts), qui joue peu depuis son arrivée au PSG en provenance du Benfica Lisbonne à l'été 2023.

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« C’est injuste ce que je fais avec lui » « Pour gagner des trophées, on a besoin de beaucoup de joueurs. Aujourd’hui, peu importe les joueurs, on a montré qu’on avait fait du bon boulot. Aujourd’hui, Gonçalo Ramos a joué cinq minutes et il marque. Il se bat tout le temps, c’est incroyable. C’est injuste ce que je fais avec lui, mais il montre que je me trompe. C’est un peu comme un Tetris, parce que les joueurs ont l’intention et la qualité pour aider l’équipe », avait déclaré l’entraîneur du PSG. Toujours est-il que trois ans après son transfert, estimé à 65M€, Gonçalo Ramos pourrait avoir envie de changer de club afin d’avoir plus de temps de jeu.