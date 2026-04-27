«Ce n'est pas un secret» : Le départ d'un joueur de l'OM annoncé dans l'After Foot

Même si Pablo Longoria est parti et Stéphane Richard est arrivé, l’OM devrait encore une fois beaucoup bouger lors du mercato estival. Le club phocéen va chercher à se renforcer, mais certains joueurs vont aussi quitter le navire. Selon Gilbert Brisbois, qui s’est exprimé dans l’After Foot, Leonardo Balerdi devrait probablement quitter Marseille dans les prochains mois.
Ce dimanche, l’OM a encore laissé filer de précieux points dans sa quête de la troisième place. Après la défaite face au FC Lorient, les Marseillais ont cette fois fait match nul à domicile contre l’OGC Nice. Devant au score, les hommes d’Habib Beye ont été repris en fin de match par Elye Wahi qui a transformé son penalty d’une sublime panenka.
Balerdi va quitter l’OM ?
Avec actuellement quatre points de retard sur la troisième place, l’OM devra cravacher pour espérer rattraper son retard, surtout qu’il ne reste que trois journées de Ligue 1 aux partenaires de Mason Greenwood. Après cela viendra l’heure du mercato et en cas de non-qualification pour la Ligue des champions il pourrait y avoir beaucoup d’agitations à Marseille. Le club phocéen aura besoin de vendre et certains départs seraient d’ailleurs déjà prévus, à en croire Gilbert Brisbois, qui s’est exprimé dans l’After Foot. « Balerdi va partir à la fin de la saison, ce n'est pas un secret. »
Balerdi aurait pu partir l’été dernier
Leonardo Balerdi devrait donc quitter l’OM cet été, mais à quel prix ? Actuellement estimé à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt, le défenseur ne réalise pas une bonne saison avec Marseille et cela pourrait donc faire baisser son prix. Le club phocéen ne devrait pas toucher le jackpot avec l’international argentin et cela pourrait lui donner des regrets. L’été dernier, l’ancien joueur du Borussia Dortmund était très courtisé en Italie, notamment par l’AS Rome, mais Pablo Longoria ne voulait alors pas vendre Balerdi pour moins de 45M€. Dans les prochains mois, c’est pour une somme bien inférieure que le central pourrait quitter le sud de la France…