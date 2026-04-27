«Je le vois rester de nombreuses années au PSG» : Un proche de Luis Enrique balance sur son avenir !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG et Luis Enrique sont en discussion au sujet d’une prolongation de contrat. Il y a de grandes chances pour que l’entraîneur espagnol étende son bail jusqu’en 2030, mais pour le moment rien n’est encore fait. Toutefois, à en croire un proche du coach parisien, ce dernier pourrait bien rester encore de nombreuses années au sein du club de la capitale.

Après la saison dernière qui a été historique, le PSG peut encore réaliser une très bonne année. Le club de la capitale possède six points d’avance sur le RC Lens en Ligue 1 et il est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et il affrontera d’ailleurs le Bayern Munich mardi soir. Une réussite que Paris doit en grande partie à l’homme qui dirige son équipe première depuis 2023 : Luis Enrique.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Prolongation à venir pour Luis Enrique ? Depuis que Luis Enrique est arrivé, le PSG semble avoir franchi un cap. Si l’on se fie à la Ligue des champions, le club de la capitale a au moins atteint les demi-finales lors des trois saisons de l’Espagnol à Paris, avec au passage le titre l’année dernière. L’ancien coach du FC Barcelone prouve donc qu’il est l’homme de la situation et cela pourrait continuer pour longtemps. En effet, d’après de nombreuses sources, le PSG serait actuellement en négociations avec Luis Enrique au sujet d’une prolongation de contrat qui pourrait aller jusqu’en 2030.