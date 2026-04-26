 Mercato : Le jour où le PSG a loupé le transfert d’Harry Kane pour quelques millions d’euros…

Mardi 28 avril, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des princes en demi-finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale croisera donc la route d’Harry Kane, un joueur qu’il avait tenté de recruter il y a quelques années. Le champion de France avait finalement décidé de ne pas faire l’opération car l’Anglais était jugé comme trop cher.
C’est une finale avant l’heure. Le Parc des princes accueillera mardi soir la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich qui s’affrontent en demi-finale aller de Ligue des champions. Un match entre les deux meilleures équipes du monde actuellement et qui pourrait donner lieu à un feu d’artifice de buts car certains grands attaquants seront présents sur la pelouse parisienne.
Le PSG voulait Harry Kane en 2023
Mardi soir, Harry Kane sera sans doute présent à la pointe de l’attaque du Bayern Munich, mais il aurait également pu être titulaire au sein du PSG. En effet, comme le rapporte Le Parisien, le club de la capitale cherchait à faire venir l’Anglais à l’été 2023 pour compenser les départs de Messi et de Neymar. L’opération n’avait finalement pas abouti, notamment à cause d’un changement de priorité et de l’arrivée de Luis Enrique, mais aussi parce que le coût du transfert était jugé trop élevé.
Kolo Muani avait débarqué à Paris contre 95M€
Le PSG avait donc raté le transfert d’une pointure pour quelques millions d'euros et cela peut lui donner des regrets. Le même été, le club de la capitale avait finalement jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani, qui était arrivé pour 95M€ à Paris. Aujourd’hui prêté à Tottenham, le Français qui est considéré comme un énorme flop devrait quitter les Rouge et Bleu cet été car il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Dans le même temps, Harry Kane avait lui finalement rejoint le Bayern Munich pour environ 100M€ et il est le meilleur buteur d’Europe cette saison avec 52 buts.