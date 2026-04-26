Transfert de Cole Palmer : Le PSG et le Real Madrid préparent le terrain ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale va chercher à se renforcer et à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Dans cette optique, les dirigeants parisiens sembleraient préparer le terrain pour un éventuel transfert de Cole Palmer. Mais le Real Madrid serait également sur le coup.

Le PSG devrait très certainement vivre un mercato mouvementé cet été. Les dirigeants parisiens auraient pris conscience des limites de l’effectif actuel de Luis Enrique. Le club de la capitale aurait donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. De nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines, de Karim Coulibaly (Werder Bremen) à Bruno Fernandes (Manchester United) en passant par Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou encore Mateus Fernandes (West Ham). Et une autre piste viendrait se rajouter à la liste.

Mercato : Le PSG va annoncer une signature, c'est pour «bientôt» ! https://t.co/ji0ffMMHnD — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Le PSG et le Real Madrid à l'affût pour Cole Palmer ? D’après les informations de Football Insider, le PSG semblerait garder un œil sur Cole Palmer. Sous contrat jusqu’en juin 2033 à Chelsea, le milieu offensif de 23 ans pourrait se lancer un nouveau défi dans sa carrière. Le Real Madrid se tiendrait également à l’affût. Les deux clubs seraient en tout cas les seuls en mesure d’assumer le poids économique d’un éventuel transfert de l’international anglais.