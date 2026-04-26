PSG : «Je m’en fous», les deux sujets qui ont agacé Luis Enrique face aux journalistes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent en conférence de presse vendredi avant le déplacement du PSG sur la pelouse du SCO Angers en championnat, Luis Enrique a été interrogé sur plusieurs sujets assez sensibles, comme sa gestion du cas Lucas Chevalier ainsi que le temps de jeu réparti chez ses joueurs en vue de la Coupe du Monde. Et l'entraîneur du PSG s'est agacé face aux journalistes...

Luis Enrique est réputé pour être un coach avec un fort tempérament et qui n'apprécie pas forcément l'exercice des interviews avec les journalistes. L'entraîneur espagnol du PSG ne s'en est d'ailleurs jamais caché, et il l'a une nouvelle fois prouvé vendredi en conférence de presse... Présent face aux journalistes à la veille du déplacement du PSG à Angers, Enrique a été irrité par certaines questions portant sur des sujets sensibles du moment au sein du club. Et l'ancien coach du FC Barcelone a été sur la défensive.

«On est au-dessus de toutes les équipes sur ça» : Le message fort de Luis Enrique... aux supporters du PSG ! https://t.co/0k2hGJOMbq — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Je m'en fous. Je pense que c’est très clair » Luis Enrique a dans un premier temps répondu à une question portant sur la Coupe du Monde, et sur la possibilité d'accorder du temps de jeu à tout le monde afin d'optimiser les chances de chaque joueur du PSG d'être sélectionné avec son pays. Mais l'entraîneur espagnol a vu rouge sur ce sujet : « La Coupe du Monde dans ma réflexion pour répartir le temps de jeu entre les joueurs ? Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous. Je ne suis pas intéressé par ça. Moi, ce que je dois gérer c’est la situation de mon équipe. Je pense que c’est très clair », a sèchement répondu Luis Enrique. Et ce n'est pas tout...