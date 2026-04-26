PSG : «Je m’en fous», les deux sujets qui ont agacé Luis Enrique face aux journalistes !

Présent en conférence de presse vendredi avant le déplacement du PSG sur la pelouse du SCO Angers en championnat, Luis Enrique a été interrogé sur plusieurs sujets assez sensibles, comme sa gestion du cas Lucas Chevalier ainsi que le temps de jeu réparti chez ses joueurs en vue de la Coupe du Monde. Et l'entraîneur du PSG s'est agacé face aux journalistes...
Luis Enrique est réputé pour être un coach avec un fort tempérament et qui n'apprécie pas forcément l'exercice des interviews avec les journalistes. L'entraîneur espagnol du PSG ne s'en est d'ailleurs jamais caché, et il l'a une nouvelle fois prouvé vendredi en conférence de presse... Présent face aux journalistes à la veille du déplacement du PSG à Angers, Enrique a été irrité par certaines questions portant sur des sujets sensibles du moment au sein du club. Et l'ancien coach du FC Barcelone a été sur la défensive.
« Je m'en fous. Je pense que c’est très clair »
Luis Enrique a dans un premier temps répondu à une question portant sur la Coupe du Monde, et sur la possibilité d'accorder du temps de jeu à tout le monde afin d'optimiser les chances de chaque joueur du PSG d'être sélectionné avec son pays. Mais l'entraîneur espagnol a vu rouge sur ce sujet : « La Coupe du Monde dans ma réflexion pour répartir le temps de jeu entre les joueurs ? Je suis entraîneur du PSG, le reste je m’en fous. Je ne suis pas intéressé par ça. Moi, ce que je dois gérer c’est la situation de mon équipe. Je pense que c’est très clair », a sèchement répondu Luis Enrique. Et ce n'est pas tout...
Enrique également agacé sur le cas Chevalier
L'entraîneur du PSG a également été interrogé au sujet de Lucas Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire depuis maintenant plusieurs mois au profil du Russe Matvey Safonov : « Lucas Chevalier ? Quand vous avez critiqué Lucas Chevalier en première partie de saison, j’étais là pour le défendre. Maintenant vous voulez qu’il joue, tout va très vite, c’est incroyable. Je pense déjà avoir tout dit à ce sujet », a lâché Luis Enrique, qui semblait donc agacé par les interrogations des médias au sujet du gardien français du PSG. Quoiqu'il en soit, le message est passé...