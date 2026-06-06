Julian Alvarez - PSG : Une surprise écartée pour son avenir ?

Pierrick Levallet

Julian Alvarez devrait être l’une des grandes attractions du mercato estival. Du haut de ses 26 ans, l’attaquant de l’Atlético de Madrid attiserait l’intérêt de plusieurs clubs dont le PSG. Le Real Madrid a également été évoqué dans la course à l’international argentin. Mais la piste menant le champion du monde 2022 chez les Merengue semble déjà écartée.

Le mercato promet d’être animé cet été, notamment du côté du PSG. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient donc commencé à activer quelques pistes. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil attentif sur la situation de Julian Alvarez. L’attaquant de l’Atlético de Madrid serait convoité par le FC Barcelone, mais a également été évoqué au Real Madrid. Le club madrilène semble toutefois hors-course pour l’international argentin.

Le Real Madrid hors-course pour Julian Alvarez ? « Julian Alvarez au Real Madrid ? Pour le moment, nous n’avons aucune confirmation à ce sujet » a ainsi révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube. Le journaliste spécialiste du mercato a ensuite ajouté que le Real Madrid était plutôt focalisé sur des milieux de terrain capables de venir renforcer son entrejeu. Julian Alvarez ne serait donc pas vraiment la priorité de Florentino Pérez, qui multiplie les promesses dans sa campagne pour rester à la présidence de la Casa Blanca.