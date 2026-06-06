Ronaldo et les problème d’alcool qui lui ont coûté sa place au Real Madrid : «Je l’ai forcé à partir»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ronaldo restera un moment dans l’histoire du football. Pour beaucoup, le Brésilien est le meilleur numéro 9 toutes époques confondues. Il faut dire que R9 en a traumatisé des défenseurs. Il a notamment fait des misères avec le Real Madrid entre 2002 et 2007. Une aventure qui toutefois été écourtée à cause des problèmes d’alcool de Ronaldo. Explications.

A l’époque des Galactiques, on pouvait retrouver une ribambelle de stars du côté du Real Madrid. L’attaque de la Casa Blanca était notamment menée par un certain Ronaldo. En 2002, le Brésilien faisait ainsi son grand retour en Espagne en provenance de l’Inter Milan, lui qui avait évolué une saison sous le maillot du FC Barcelone. Ronaldo sera alors resté jusqu’en 2007 au Real Madrid, date de son départ pour le Milan AC. A l’époque, c’est Fabio Capello, alors entraîneur merengue, qui avait été l’instigateur du départ de R9. Et voilà qu’il avait ses raisons pour prendre une telle décision.

« Vous pouviez sentir l’alcool sur lui dans le vestiaire après ses sorties » Dans des propos rapportés par Football Italia, Fabio Capello est revenu sur son expérience aux côtés de Ronaldo. L’ancien entraîneur du Real Madrid a alors dit : « Sans aucun doute, Ronaldo est le meilleur joueur avec lequel j’ai travaillé. Il n’aimait pas faire de sacrifice ni s’entrainer, mais je n’ai jamais vu une telle qualité chez un autre joueur. C’était vraiment unique ». Mais voilà que ça n’a pas empêché l’Italien de pousser Ronaldo vers la sortie. Et pour cause… « Ronaldo aimait la fête. Vous pouviez sentir l’alcool sur lui dans le vestiaire après ses sorties. Et il emmenait souvent certains de ses coéquipiers avec lui. Je l’ai forcé à partir », a expliqué Capello.