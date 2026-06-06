Ronaldo et les problème d’alcool qui lui ont coûté sa place au Real Madrid : «Je l’ai forcé à partir»

Ronaldo restera un moment dans l’histoire du football. Pour beaucoup, le Brésilien est le meilleur numéro 9 toutes époques confondues. Il faut dire que R9 en a traumatisé des défenseurs. Il a notamment fait des misères avec le Real Madrid entre 2002 et 2007. Une aventure qui toutefois été écourtée à cause des problèmes d’alcool de Ronaldo. Explications.
A l’époque des Galactiques, on pouvait retrouver une ribambelle de stars du côté du Real Madrid. L’attaque de la Casa Blanca était notamment menée par un certain Ronaldo. En 2002, le Brésilien faisait ainsi son grand retour en Espagne en provenance de l’Inter Milan, lui qui avait évolué une saison sous le maillot du FC Barcelone. Ronaldo sera alors resté jusqu’en 2007 au Real Madrid, date de son départ pour le Milan AC. A l’époque, c’est Fabio Capello, alors entraîneur merengue, qui avait été l’instigateur du départ de R9. Et voilà qu’il avait ses raisons pour prendre une telle décision.
« Vous pouviez sentir l’alcool sur lui dans le vestiaire après ses sorties »
Dans des propos rapportés par Football Italia, Fabio Capello est revenu sur son expérience aux côtés de Ronaldo. L’ancien entraîneur du Real Madrid a alors dit : « Sans aucun doute, Ronaldo est le meilleur joueur avec lequel j’ai travaillé. Il n’aimait pas faire de sacrifice ni s’entrainer, mais je n’ai jamais vu une telle qualité chez un autre joueur. C’était vraiment unique ». Mais voilà que ça n’a pas empêché l’Italien de pousser Ronaldo vers la sortie. Et pour cause… « Ronaldo aimait la fête. Vous pouviez sentir l’alcool sur lui dans le vestiaire après ses sorties. Et il emmenait souvent certains de ses coéquipiers avec lui. Je l’ai forcé à partir », a expliqué Capello.
Le Milan AC après le Real MAdrid
Invité à quitter le Real Madrid, Ronaldo a ensuite rejoint le Milan AC. A ce propos, Fabio Capello a confié : « J’ai parlé avec Berlusconi, je lui ai dit qu’on allait envoyer Ronaldo en Arabie saoudite donc il a demandé comment le joueur se comportait. Je lui ai répondu qu’il aimait beaucoup profiter et faire la fête. Le jour d’après, j’ai lu un papier disant que Ronaldo allait au Milan AC ».