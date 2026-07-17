Mercato : Le PSG récupère 100M€ et sait déjà sur qui il va les réinvestir ! 

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, le PSG a officialisé le départ de Gonçalo Ramos et prochainement c’est Kang-in Lee qui devrait aussi aller voir ailleurs. Le club de la capitale va récolter au moins 100M€ avec ces deux ventes et cette grosse somme va être réinvestie par Luis Campos pour tenter de faire venir Maghnes Akliouche ainsi que Yan Diomandé.

La saison prochaine, le PSG sera une nouvelle fois l’un des favoris pour le titre en Ligue des champions, bien déterminé à mettre la main sur une troisième C1 de suite. Toutefois, à l’instar des plus grands clubs européens, Paris va devoir se renforcer pour réaliser un tel exploit. Pour le moment, cela n’en prend pas le chemin, car le champion de France fait plus parler de lui au niveau des départs.

Kang-in Lee va bientôt quitter le PSG Après trois saisons au PSG, Gonçalo Ramos a décidé d’aller voir ailleurs en rejoignant l’AC Milan. Le Portugais souhaitait disposer de davantage de temps de jeu et le club italien n’a pas hésité à poser sur la table environ 75M€ bonus compris pour le faire venir. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne ne devrait toutefois pas être le seul attaquant à quitter Paris cet été, car Kang-in Lee devrait lui aussi mettre les voiles. Après des passages à Valence et Majorque, le Sud-Coréen devrait faire son retour en Espagne, car il serait tout proche de s’engager avec l’Atlético de Madrid.