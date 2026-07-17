Le PSG refuse le transfert de Michael Olise : Voilà les deux joueurs que Luis Enrique préfère recruter !

Auteur d'une Coupe du monde entamée de manière très impressionnante, avant de voir son niveau décliner, Michael Olise devrait encore faire parler de lui cet été. En effet, son avenir va être au cœur de toutes les spéculations. Mais le PSG n'a pas l'intention de se lancer dans ce dossier jugé trop complexe. D'autant plus que Luis Enrique a ciblé ses deux priorités sur le mercato.
Après avoir réalisé un début de Coupe du monde très impressionnant, Michael Olise a eu plus de mal à partir des huitièmes de finale. Son influence sur le jeu de l'équipe de France a décliné. Mais peu importe, le rendez-vous est pris pour le futur. Le joueur du Bayern Munich, qui sort d'une excellente saison, disputait sa première compétition internationale avec les Bleus et devrait être l'un des joueurs clés de l'animation de Zinedine Zidane. Mais avant cela, Michael Olise devrait encore faire parler de lui cet été puisqu'un transfert est loin d'être utopique.
Le PSG ne se lancera pas dans le feuilleton Olise
Et pour cause, l'excellente entente entre Kylian Mbappé et Michael Olise n'est évidemment pas passé inaperçu du côté du Real Madrid qui souhaiterait recruter le joueur du Bayern Munich. Et la réciproque serait vraie. Mais le club merengue aura-t-il de la concurrence cet été ? Difficile à dire tant ce type de transfert n'est accessible qu'à une poignée de clubs. Le PSG en fait partie, mais selon les informations de L'EQUIPE, les Parisiens ne se lanceront pas dans la bataille pour le transfert de Michael Olise bien qu'ils avaient tenté le coup il y a deux lorsqu'il quittait Crystal Palace pour rejoindre le Bayern Munich.
Akliouche et Diomandé sont les priorités du PSG
Il ne s'agit pas directement d'un problème économique puisque le PSG dispose de moyens très importants et va en plus empocher plus de 100M€ sur les ventes de Gonçalo Ramos et Lee Kang-In. Néanmoins, L'EQUIPE assure que ce budget sera intégralement utilisé pour financer les deux priorités absolues du PSG : Maghnes Akliouche et Yan Diomandé. Le transfert du joueur de l'AS Monaco entrerait d'ailleurs dans sa phase finale puisque les trois parties comptent boucler rapidement l'affaire. Concernant l'ailier ivoirien, il s'agira d'un dossier plus complexe face à la fermeté du RB Leipzig. Mais dans tous les cas, le PSG est concentré sur d'autres pistes que celle menant à Michael Olise.