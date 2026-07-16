Michael Olise au Real Madrid avec Kylian Mbappé : L’info de Fabrizio Romano qui relance son transfert

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid pourrait continuer à faire son marché en équipe de France. Après Ibrahima Konaté, Michael Olise verrait d’un bon œil une signature à la Casa Blanca avec Kylian Mbappé. Et alors que le Bayern Munich s’est publiquement opposé à sa vente, une prise de parole de l’intéressé serait susceptible d’inverser la tendance dans les semaines à venir.

La Coupe du monde 2026 n’aura pas l’issue escomptée pour l’équipe de France. Ayant aligné que des victoires du premier match de poule jusqu’au quart de finale, le groupe de Didier Deschamps s’est incliné une fois de plus en demi-finale face à l’Espagne (0-2) comme ce fut le cas pendant le Final Four de la Ligue des nations (4-5) et à l’Euro 2024 (1-2). Les Bleus disputeront le match de la 3ème place samedi soir à 23h, heure française, contre l’Angleterre à Miami.

Michael Olise prêt à rejoindre le Real Madrid Au cours de cette Coupe du monde, plusieurs accords ont été trouvés en équipe de France entre les joueurs et leurs futurs clubs ? C’est le cas de Maghnes Akliouche et de Lucas Digne qui auraient déjà donné leur parole au PSG contractuellement parlant. Ibrahima Konaté est officiellement devenu un joueur du Real Madrid. Et il semblerait que Michael Olise soit à ce jour plus qu’une simple hypothèse de transfert pour la Casa Blanca. Selon Foot Mercato, l’international français aimerait continuer à côtoyer Kylian Mbappé après la Coupe du monde 2026, mais également en club.