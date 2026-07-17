Mercato - «On s’est vu après la Coupe du monde» : La rencontre qui relance le transfert d’Ayyoub Bouaddi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le LOSC tient une pépite que l'Europe semble s'arracher en ses rangs. Arsenal, Manchester City, le Real Madrid ou encore le PSG en pinceraient tous pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc a la cote sur le marché. Et ce n'est pas son président Olivier Létang qui affirmera le contraire. Face à la presse, le patron du LOSC a vidé son sac sur le cas Bouaddi.

Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi a participé à sa première Coupe du monde avec le Maroc cet été. Le milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu'en juin 2029 grâce à sa prolongation convenue en décembre dernier, est particulièrement convoité sur le marché des transferts. Le Marocain est le joueur en vogue de sa sélection. Que ce soit le PSG, Manchester City ou encore Arsenal, tous ces clubs ont été cités comme potentielle destination dans la presse avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain.

«Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous» En conférence de presse jeudi, Olivier Létang s'est un temps attardé sur le cas Ayyoub Bouaddi qui met le feu au mercato lillois ces derniers temps. Selon son discours, malgré les rumeurs de départ, il n'y a absolument rien de joué à l'instant T dans le feuilleton Bouaddi. « Je n'ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire. »