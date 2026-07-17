Mercato - «On s’est vu après la Coupe du monde» : La rencontre qui relance le transfert d’Ayyoub Bouaddi ?

Le LOSC tient une pépite que l'Europe semble s'arracher en ses rangs. Arsenal, Manchester City, le Real Madrid ou encore le PSG en pinceraient tous pour Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain de 18 ans qui a participé à la Coupe du monde 2026 avec le Maroc a la cote sur le marché. Et ce n'est pas son président Olivier Létang qui affirmera le contraire. Face à la presse, le patron du LOSC a vidé son sac sur le cas Bouaddi.
Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi a participé à sa première Coupe du monde avec le Maroc cet été. Le milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu'en juin 2029 grâce à sa prolongation convenue en décembre dernier, est particulièrement convoité sur le marché des transferts. Le Marocain est le joueur en vogue de sa sélection. Que ce soit le PSG, Manchester City ou encore Arsenal, tous ces clubs ont été cités comme potentielle destination dans la presse avant la clôture du mercato le 1er septembre prochain.
«Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous»
En conférence de presse jeudi, Olivier Létang s'est un temps attardé sur le cas Ayyoub Bouaddi qui met le feu au mercato lillois ces derniers temps. Selon son discours, malgré les rumeurs de départ, il n'y a absolument rien de joué à l'instant T dans le feuilleton Bouaddi. « Je n'ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire. »
«J'ai refusé toute discussion avec les clubs qui sont en capacité de pouvoir payer le montant du transfert durant le Mondial»
Président du LOSC, Olivier Létang a profité de la première conférence de presse de son nouvel entraîneur Davide Ancelotti pour communiquer une information importante sur la situation d'Ayyoub Bouaddi pendant la Coupe du monde : toute tentative de négociation a été écartée. « Aujourd'hui, je n'ai pas eu de discussion puisque j'ai refusé toute discussion avec les clubs qui sont en capacité de pouvoir payer le montant du transfert durant le Mondial. Ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de rush. On est très tranquilles, comme Ayyoub. On fera le point en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Après, vous avez raison, il faut être prêt à toutes les éventualités. S'il devait partir, on doit être prêts ». Quel avenir pour Bouaddi ? Réponse dans les prochaines semaines.