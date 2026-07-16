PSG - Bradley Barcola sur le départ : Le transfert «formidable» qui l'attend à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde, le mercato va reprendre ses droits pour plusieurs joueurs, et notamment Bradley Barcola dont l'avenir au PSG est incertain. L'ancien joueur de Liverpool Stephen Warnock l'attend d'ailleurs avec impatience chez les Reds.

A l'approche de l'issue de la Coupe du monde, dont la finale entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu dimanche soir, le mercato va petit-à-petit reprendre ses droits. Dans cette optique, plusieurs dossiers seront à suivre notamment du côté du PSG où l'avenir de Bradley Barcola est très incertain. L'ancien joueur de l'OL est très apprécié par Liverpool qui s'est lancé dans la quête du successeur de Mohamed Salah. Et d'ailleurs, l'ancien joueur des Reds, Stephen Warnock, valide totalement l'idée d'un transfert de Bradley Barcola.

Stephen Warnock veut Barcola à Liverpool « C’est un cas intéressant. Faut-il tenter de recruter Bradley Barcola ? Il évolue principalement à gauche, mais on sait qu’il est capable de jouer des deux côtés. Ce qui est formidable chez lui, c’est son âge et, surtout, on sait déjà qu’il a le niveau pour évoluer au plus haut niveau. Il a disputé la Ligue des champions, des matchs internationaux et a déjà fait ses preuves. Je ne pense pas que Liverpool soit actuellement en mesure d’acheter un autre projet du type Mohamed Salah ou Sadio Mané en espérant qu’il devienne un joueur d’élite. Je pense que Liverpool doit recruter des joueurs prêts à s’imposer et à être performants dès leur arrivée », lâche-t-il dans une interview accordée à Teamtalk, avant d'en rajouter une couche.