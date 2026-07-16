PSG - Bradley Barcola sur le départ : Le transfert «formidable» qui l'attend à l'étranger !

Alors que l'équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde, le mercato va reprendre ses droits pour plusieurs joueurs, et notamment Bradley Barcola dont l'avenir au PSG est incertain. L'ancien joueur de Liverpool Stephen Warnock l'attend d'ailleurs avec impatience chez les Reds.
A l'approche de l'issue de la Coupe du monde, dont la finale entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu dimanche soir, le mercato va petit-à-petit reprendre ses droits. Dans cette optique, plusieurs dossiers seront à suivre notamment du côté du PSG où l'avenir de Bradley Barcola est très incertain. L'ancien joueur de l'OL est très apprécié par Liverpool qui s'est lancé dans la quête du successeur de Mohamed Salah. Et d'ailleurs, l'ancien joueur des Reds, Stephen Warnock, valide totalement l'idée d'un transfert de Bradley Barcola.
Stephen Warnock veut Barcola à Liverpool
« C’est un cas intéressant. Faut-il tenter de recruter Bradley Barcola ? Il évolue principalement à gauche, mais on sait qu’il est capable de jouer des deux côtés. Ce qui est formidable chez lui, c’est son âge et, surtout, on sait déjà qu’il a le niveau pour évoluer au plus haut niveau. Il a disputé la Ligue des champions, des matchs internationaux et a déjà fait ses preuves. Je ne pense pas que Liverpool soit actuellement en mesure d’acheter un autre projet du type Mohamed Salah ou Sadio Mané en espérant qu’il devienne un joueur d’élite. Je pense que Liverpool doit recruter des joueurs prêts à s’imposer et à être performants dès leur arrivée », lâche-t-il dans une interview accordée à Teamtalk, avant d'en rajouter une couche.
«On sait déjà qu’il a le niveau pour évoluer au plus haut niveau»
« Pour ma part, je m’intéresserais à Barcola ou à Désiré Doué si Liverpool parvenait d’une manière ou d’une autre à recruter l’un d’entre eux. S’ils n’y parviennent pas, ils devront essayer de dénicher un autre joyau et espérer qu’il devienne ce genre de joueur. Mohamed Salah était presque un cas à part en raison de sa condition physique et de sa disponibilité, mais si l’on regarde le Paris Saint-Germain, on constate que des joueurs comme Barcola et Doué sont constamment mis en rotation. Liverpool a besoin de cette profondeur d’effectif. Rio Ngumoha peut entrer en cours de match ou débuter la rencontre, tandis qu’un joueur comme Barcola reste sur le banc. Ça fonctionne dans les deux sens », ajoute Stephen Warnock.