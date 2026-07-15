Transfert de Barcola : Voici les deux clubs qui songent à recruter l’attaquant du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris SG, Bradley Barcola voit son avenir s’écrire en pointillé et peut désormais se concentrer sur sa situation personnelle après l’élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne (0-2) mercredi soir. Liverpool et Arsenal suivent de près sa situation.

La Coupe du monde touche à sa fin pour l’équipe de France, battue par l’Espagne (0-2) ce mercredi soir. Les Bleus disputeront donc la petite finale face au perdant du match entre l’Angleterre et l’Argentine avant de partir en vacances. Cela sera l’occasion pour certains joueurs de Didier Deschamps de clarifier leur situation personnelle, à l’instar de Bradley Barcola.

L’heure du choix se précise pour Bradley Barcola « Pour Barcola, aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la Coupe du monde. C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris, le joueur reste à 100% », avait récemment indiqué le journaliste Olivier Tallaron sur X. L’attaquant du PSG va désormais pouvoir trancher sur son avenir, lui dont le bail court jusqu’en juin 2028. Son avenir reste néanmoins très incertain comme l’a rappelé Fabrizio Romano.