Mercato - Ça bouge au PSG : Manchester City veut recruter un attaquant parisien !

La Coupe du Monde touchant bientôt à sa fin, le mercato estival risque de s'accélérer de manière brutale, et notamment du côté du PSG où plusieurs joueurs sont concernés par un éventuel départ. C'est notamment le cas d'Ibrahim Mbaye, l'attaquant sénégalais du PSG, qui figure sur la short-list de Manchester City pour cet été.
Après les départs de Gonçalo Ramos (Milan AC) et de Kang-in Lee (Atlético de Madrid), le PSG s'apprête-t-il à perdre d'autres éléments de son attaque d'ici la fin du mercato estival ? Les spéculations vont bon train, notamment en ce qui concerne Bradley Barcola qui devrait fixer son futur une fois qu'il reviendra de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais un autre attaquant du PSG, qui a lui aussi disputé le Mondial cet été, pourrait être amené à s'en aller d'ici-là : Ibrahim Mbaye (18 ans).
Manchester City fonce sur Mbaye
En effet, selon les révélations de Foot Mercato, Manchester City apprécie fortement le profil du jeune attaquant sénégalais, pur produit issu du centre de formation du PSG, et le contrat actuel court jusqu'en 2028. Bernardo Silva a quitté les Citizens en fin de contrat (il a signé au Real Madrid), et selon les dernières tendances, Savinho pourrait lui aussi quitter prochainement les Skyblues. La direction de Manchester City cherche donc du sang neuf en attaque, et Ibrahim Mbaye figure donc sur la short-list du club anglais, d'autant qu'il doit affronter une rude concurrence au sein du PSG où son temps de jeu a fondu ces derniers mois.
Une concurrence XXL sur ce dossier
Mais comme le rappelle Foot Mercato, Manchester City est loin d'être seul sur Ibrahim Mbaye : Tottenham, Aston Villa, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund en pincent également pour l'attaquant du PSG qui dispose donc d'une grosse cote sur le marché des transferts. Reste à savoir qui raflera la mise dans ce dossier qui semble bien parti pour faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir du côté du Parc des Princes.