Mercato - Ça bouge au PSG : Manchester City veut recruter un attaquant parisien !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La Coupe du Monde touchant bientôt à sa fin, le mercato estival risque de s'accélérer de manière brutale, et notamment du côté du PSG où plusieurs joueurs sont concernés par un éventuel départ. C'est notamment le cas d'Ibrahim Mbaye, l'attaquant sénégalais du PSG, qui figure sur la short-list de Manchester City pour cet été.

Après les départs de Gonçalo Ramos (Milan AC) et de Kang-in Lee (Atlético de Madrid), le PSG s'apprête-t-il à perdre d'autres éléments de son attaque d'ici la fin du mercato estival ? Les spéculations vont bon train, notamment en ce qui concerne Bradley Barcola qui devrait fixer son futur une fois qu'il reviendra de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais un autre attaquant du PSG, qui a lui aussi disputé le Mondial cet été, pourrait être amené à s'en aller d'ici-là : Ibrahim Mbaye (18 ans).

Manchester City fonce sur Mbaye En effet, selon les révélations de Foot Mercato, Manchester City apprécie fortement le profil du jeune attaquant sénégalais, pur produit issu du centre de formation du PSG, et le contrat actuel court jusqu'en 2028. Bernardo Silva a quitté les Citizens en fin de contrat (il a signé au Real Madrid), et selon les dernières tendances, Savinho pourrait lui aussi quitter prochainement les Skyblues. La direction de Manchester City cherche donc du sang neuf en attaque, et Ibrahim Mbaye figure donc sur la short-list du club anglais, d'autant qu'il doit affronter une rude concurrence au sein du PSG où son temps de jeu a fondu ces derniers mois.