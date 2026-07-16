Mercato : C'est imminent, le PSG va recevoir une nouvelle offre de transfert !

Lancé dans un processus de vente, le PSG se prépare à recevoir une nouvelle offre de transfert pour Randal Kolo Muani. En effet, malgré ses difficultés à répondre aux exigences économique du club de la capitale, la Vieille Dame aurait programmé une nouvelle offensive pour l'attaquant français.
Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, le PSG s'apprête désormais à se séparer de Kang-In Lee qui devrait s'engager dans les prochains jours avec l'Atlético de Madrid. Un transfert qui devrait avoisiner les 35M€, hors bonus. Autrement dit, les Parisiens ont déjà récupéré 100M€ grâce à ces deux départs, et ce n'est probablement pas terminé.
La Juve va dégainer une nouvelle offre pour Kolo Muani ?
En effet, le PSG espère également se séparer de Randal Kolo Muani de retour d'un prêt raté à Tottenham. Et l'attaquant français souhaite retourner à la Juventus où il avait réussi six bons mois en prêt lors de la seconde partie de saison 2024/2025. Mais le problème est que la Vieille Dame ne parvient pas à répondre aux exigences de la direction parisienne qui réclame environ 45M€. Et après une première offre refusée, la Juve va revenir à la charge. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, une nouvelle offre est prête pour Randal Kolo Muani. La part fixe devrait être la même, à savoir 35M€, mais les Turinois espèrent faire la différence en incluant des bonus plus élevés ainsi que pourcentage à la revente lui aussi revu à la hausse. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le PSG, mais la Juve compte également s'appuyer sur la volonté du joueur.
«Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€»
Il y a quelques jours, Giovanni Carnevali, directeur sportif de la Juventus, faisait d'ailleurs le point sur le feuilleton Kolo Muani. « Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€. Le coût des joueurs ne cesse d'augmenter pour atteindre des niveaux quasi prohibitifs, alors que les revenus des clubs de Serie A ne suivent pas le rythme de championnats comme la Premier League. Il est nécessaire de réduire les coûts, et parvenir à l'équilibre financier s'avère difficile. Inutile de le nier : il suffit d'observer notre championnat pour constater que le marché des transferts est actuellement au point mort », confiait le dirigeant turinois au micro de Rai Gr Parlamento.