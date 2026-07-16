Mercato : C'est imminent, le PSG va recevoir une nouvelle offre de transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans un processus de vente, le PSG se prépare à recevoir une nouvelle offre de transfert pour Randal Kolo Muani. En effet, malgré ses difficultés à répondre aux exigences économique du club de la capitale, la Vieille Dame aurait programmé une nouvelle offensive pour l'attaquant français.

Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l'AC Milan pour 74M€, hors bonus, le PSG s'apprête désormais à se séparer de Kang-In Lee qui devrait s'engager dans les prochains jours avec l'Atlético de Madrid. Un transfert qui devrait avoisiner les 35M€, hors bonus. Autrement dit, les Parisiens ont déjà récupéré 100M€ grâce à ces deux départs, et ce n'est probablement pas terminé.

La Juve va dégainer une nouvelle offre pour Kolo Muani ? En effet, le PSG espère également se séparer de Randal Kolo Muani de retour d'un prêt raté à Tottenham. Et l'attaquant français souhaite retourner à la Juventus où il avait réussi six bons mois en prêt lors de la seconde partie de saison 2024/2025. Mais le problème est que la Vieille Dame ne parvient pas à répondre aux exigences de la direction parisienne qui réclame environ 45M€. Et après une première offre refusée, la Juve va revenir à la charge. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, une nouvelle offre est prête pour Randal Kolo Muani. La part fixe devrait être la même, à savoir 35M€, mais les Turinois espèrent faire la différence en incluant des bonus plus élevés ainsi que pourcentage à la revente lui aussi revu à la hausse. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le PSG, mais la Juve compte également s'appuyer sur la volonté du joueur.