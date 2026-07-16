Succession de Mohamed Salah : Deux joueurs du PSG sont attendus à Liverpool !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Liverpool est en quête d'un nouvel ailier pour compenser le départ de Mohamed Salah et regarde du côté du PSG. Une très bonne idée selon l'ancien joueur des Reds Stephen Warnock qui espère même que deux Parisiens débarquent dans le nord de l'Angleterre : Désiré Doué et Bradley Barcola.

La réussite du PSG ces deux dernières saisons suscitent évidemment la convoitise sur le mercato. Ainsi, alors que Liverpool cherche à remplacer Mohamed Salah, la piste menant à Yan Diomandé a d'abord été identifié comme la priorité des Reds avant que l'ailier du RB Leipzig n'affiche sa préférence pour le PSG. Par conséquent, le club anglais se tourne désormais vers Paris pour son recrutement et s'intéresserait à Bradley Barcola. Un profil évidemment validé par l'ancien joueur de Liverpool Stephen Warnock qui espère même voir débarquer Désiré Doué.

Warnock attend Doué et Barcola à Liverpool « Je ne pense pas que Liverpool soit actuellement en mesure d’acheter un autre projet du type Mohamed Salah ou Sadio Mané en espérant qu’il devienne un joueur d’élite. Je pense que Liverpool doit recruter des joueurs prêts à s’imposer et à être performants immédiatement. Pour ma part, je m’intéresserais à Barcola ou à Désiré Doué si Liverpool parvenait d’une manière ou d’une autre à recruter l’un d’entre eux. S’ils n’y parviennent pas, ils devront essayer de dénicher un autre joyau et espérer qu’il devienne ce genre de joueur », confie-t-il dans une interview accordée à Teamtalk avant de poursuivre.