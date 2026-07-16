Succession de Mohamed Salah : Deux joueurs du PSG sont attendus à Liverpool !

Cet été, Liverpool est en quête d'un nouvel ailier pour compenser le départ de Mohamed Salah et regarde du côté du PSG. Une très bonne idée selon l'ancien joueur des Reds Stephen Warnock qui espère même que deux Parisiens débarquent dans le nord de l'Angleterre : Désiré Doué et Bradley Barcola.
La réussite du PSG ces deux dernières saisons suscitent évidemment la convoitise sur le mercato. Ainsi, alors que Liverpool cherche à remplacer Mohamed Salah, la piste menant à Yan Diomandé a d'abord été identifié comme la priorité des Reds avant que l'ailier du RB Leipzig n'affiche sa préférence pour le PSG. Par conséquent, le club anglais se tourne désormais vers Paris pour son recrutement et s'intéresserait à Bradley Barcola. Un profil évidemment validé par l'ancien joueur de Liverpool Stephen Warnock qui espère même voir débarquer Désiré Doué.
Warnock attend Doué et Barcola à Liverpool
« Je ne pense pas que Liverpool soit actuellement en mesure d’acheter un autre projet du type Mohamed Salah ou Sadio Mané en espérant qu’il devienne un joueur d’élite. Je pense que Liverpool doit recruter des joueurs prêts à s’imposer et à être performants immédiatement. Pour ma part, je m’intéresserais à Barcola ou à Désiré Doué si Liverpool parvenait d’une manière ou d’une autre à recruter l’un d’entre eux. S’ils n’y parviennent pas, ils devront essayer de dénicher un autre joyau et espérer qu’il devienne ce genre de joueur », confie-t-il dans une interview accordée à Teamtalk avant de poursuivre.
«Barcola et Doué sont constamment soumis à la rotation. Liverpool a besoin de cette profondeur d’effectif»
« Mohamed Salah était presque un cas à part en raison de sa condition physique et de sa disponibilité, mais si l’on regarde le Paris Saint-Germain, des joueurs comme Barcola et Doué sont constamment soumis à la rotation. Liverpool a besoin de cette profondeur d’effectif. Rio Ngumoha peut entrer en cours de match, ou il peut débuter, tandis qu’un joueur comme Barcola reste sur le banc. Cela fonctionne dans les deux sens. L’autre point, c’est que Ngumoha n’a pas beaucoup joué chez les seniors ; il faut donc l’intégrer progressivement, et s’il joue suffisamment bien, il jouera. C’est aussi simple que ça. Pour l’instant, il est de toute façon probablement davantage un ailier gauche, il est donc en concurrence directe avec Cody Gakpo plutôt qu’avec un nouvel ailier droit », ajoute Stephen Warnock.