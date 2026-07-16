Mercato : Le frère de Kylian Mbappé à l'OM, le premier gros coup de Bruno Genesio ?

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l'Olympique de Marseille doit tout reconstruire avec une nouvelle direction et surtout un tout nouveau coach. Bruno Genesio est en effet arrivé pour remplacer Habib Beye et il semble décidé à relancer le projet marseillais, avec d'ailleurs quelques idées intéressantes sur le mercato.

Une page s'est tournée à Marseille, mais une autre s'ouvre... dans des circonstances assez compliquées. Sous la menace de l'UEFA, l'OM doit absolument rentrer dans les clous du fair-play financier et donc vendre ses meilleurs joueurs. Mais en même temps, le nouveau coach Bruno Genesio semble avoir l'ambition de créer quelque chose d'intéressant.

« Je suis ici en connaissance de cause de la situation du club, mais ça n’empêchera pas d’avoir de l’ambition » C'est en tout cas le message qu'il a envoyé, lors de sa première conférence de presse en tant qu'entraineur de l'OM. « Je suis ici en connaissance de cause de la situation du club, mais ça n’empêchera pas d’avoir de l’ambition parce que l’Olympique de Marseille se doit d’être un club ambitieux » a expliqué Bruno Genesio. « J’étais au courant de ce qu’il se passait quand j’ai signé. J’étais au courant qu’on allait devoir vendre des joueurs. Tout le monde a été honnête et clair avec moi. A nous de trouver ce qu’il faut pour chaque poste, à nous de créer cette synergie et cet état d’esprit qui doit transpirer de cet effectif ».