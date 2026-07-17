Mercato - OM : Grégory Lorenzi lâche une information sur le prix de Mason Greenwood !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse aux côtés de Bruno Genesio, Grégory Lorenzi a fait un large point sur le cas de Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahçe. Et alors que plusieurs informations ont circulé concernant le montant de ce transfert, le nouveau directeur sportif de l'OM a lâché ses révélations.

Par la biais d'un communiqué, Fenerbahçe a officialisé mardi soir le transfert de Mason Greenwood en dévoilant le montant déboursé pour l'ailier anglais : « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. » Néanmoins, les montants varient selon les sources, et surtout, il est difficile de savoir si les 39M€ vont intégralement dans les caisses de l'OM, ou si les 40% à verser à Manchester United sont inclus dans ce total. En conférence de presse, Grégory Lorenzi a lâché ses vérités dans ce dossier.

Lorenzi lâche ses vérités sur Greenwood « Il faut rappeler que Mason Greenwood souhaitait lui-même quitter le club. Il y avait une volonté commune de trouver une solution. Contrairement à ce que certains imaginent, très peu de clubs se sont réellement manifestés. Le marché a parlé. Entre le montant que l'on souhaiterait obtenir et la réalité, il y a parfois une différence importante. Au final, le club est satisfait des conditions de cette opération, qui correspondaient aux objectifs fixés », confie le nouveau directeur sportif de l'OM devant les médias, avant de poursuivre.