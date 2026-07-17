Michael Olise a choisi son prochain club... et réclame l'aide de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il pourrait devenir l'un des grands acteurs du mercato dans les prochains jours, Michael Olise aurait bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid. Et pour cela, le joueur du Bayern Munich aurait profité de la Coupe du monde pour en parler avec Aurélien Tchouaméni et évidemment Kylian Mbappé.

Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise a surfé sur cette dynamique en entamant la Coupe du monde sur les chapeaux de roue. Très en vue lors de la phase de poule, puis durant le seizième de finale contre la Suède, l'ancien joueur de Crystal Palace s'est ensuite fait plus discret, ce qui n'a évidemment pas fait baisser sa cote sur le mercato.

Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid... Et cela tombe bien puisque Michael Olise pourrait être l'une des attractions du mercato. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, l'international français aurait fait connaître à son entourage sa volonté de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Malgré ses origines anglaises, Michael Olise n'aurait pas l'envie de rejoindre un grand club de Premier League après avoir connu Reading et Crystal Palace, mais il souhaiterait bien sauter le banc en signant avec la Casa Blanca après deux saisons pleines au Bayern Munich où son contrat s'achève en 2029.