Michael Olise a choisi son prochain club... et réclame l'aide de Kylian Mbappé !

Alors qu'il pourrait devenir l'un des grands acteurs du mercato dans les prochains jours, Michael Olise aurait bel et bien décidé de rejoindre le Real Madrid. Et pour cela, le joueur du Bayern Munich aurait profité de la Coupe du monde pour en parler avec Aurélien Tchouaméni et évidemment Kylian Mbappé.
Après une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, Michael Olise a surfé sur cette dynamique en entamant la Coupe du monde sur les chapeaux de roue. Très en vue lors de la phase de poule, puis durant le seizième de finale contre la Suède, l'ancien joueur de Crystal Palace s'est ensuite fait plus discret, ce qui n'a évidemment pas fait baisser sa cote sur le mercato.
Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid...
Et cela tombe bien puisque Michael Olise pourrait être l'une des attractions du mercato. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, l'international français aurait fait connaître à son entourage sa volonté de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Malgré ses origines anglaises, Michael Olise n'aurait pas l'envie de rejoindre un grand club de Premier League après avoir connu Reading et Crystal Palace, mais il souhaiterait bien sauter le banc en signant avec la Casa Blanca après deux saisons pleines au Bayern Munich où son contrat s'achève en 2029.
... et le fait savoir à Kylian Mbappé !
Et à en croire L'EQUIPE, Michael Olise aurait même profité de la Coupe du monde pour faire connaître ses intentions auprès des deux joueurs du Real Madrid de l'effectif de l'équipe de France à savoir Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé (Ibrahima Konaté vient à peine de signer). L'ancien joueur de Crystal Palace a interrogé ses deux compatriotes sur le contexte interne au sein du club merengue et espère que l'influence de Kylian Mbappé pourra peser sur son éventuel transfert. Un transfert qui ne déplairait pas au capitaine des Bleus qui entretient une relation solide avec Michael Olise que ce soit sur, ou en dehors du terrain.