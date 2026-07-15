Mercato : Le Bayern Munich ou le Real Madrid ? Michael Olise a choisi son club pour la saison prochaine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Crystal Palace, Michael Olise aurait pris une grande décision concernant son avenir au Bayern Munich. Bien qu’il lui reste encore trois ans de contrat, l’international français aurait décidé de partir avec une destination en tête, puisque sa volonté serait de rejoindre le Real Madrid.

Maintenant que les Bleus sont éliminés de la Coupe du monde 2026 après leur défaite face à l’Espagne (0-2) mardi en demi-finale, certains d’entre eux vont pouvoir se pencher sur leur avenir. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui pourrait quitter le PSG cet été, mais également de Michael Olise.

Olise veut rejoindre le Real Madrid dès cet été D'après les informations de Foot Mercato, l’international français (24 sélections) aurait pris la décision de quitter le Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. La volonté de Michael Olise serait de rejoindre le Real Madrid, estimant que ce serait l’environnement idéal pour poursuivre sa progression et franchir un cap. D’autant plus qu’il y retrouverait plusieurs de ses coéquipiers de l’équipe de France, tels que Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Ibrahima Konaté.