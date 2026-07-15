A peine arrivé à l'OM, Lorenzi se paye Benatia et Longoria !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mercredi, Grégory Lorenzi était présenté devant la presse en tant que nouveau directeur sportif de l'OM. Et le dirigeant marseillais en a profité pour présenter son nouveau projet mais également glisser un petit tacle à Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Pendant de nombreuses années, la stratégie de Pablo Longoria à l'OM ne consistait pas vraiment à miser sur la constance. Et pour cause, quasiment à chaque période de mercato, l'ancien président marseillais réalisait une très large revue d'effectif, avant d'être aidé dans ce projet par Medhi Benatia. Une stratégie qui n'a pas porté ses fruits et qui place même l'OM dans le rouge sur le plan économique. Et c'est Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif marseillais, qui récupère cette situation. L'occasion pour lui de rappeler qu'être autant actif sur le mercato est rarement une bonne idée.

Lorenzi glisse un tacle à Longoria « Il faut reconstruire un groupe avec des joueurs encore sous contrat. Certains partiront. Il faudra des joueurs d'expérience, qui connaissent la Ligue 1 et l'Europe. Il nous faudra aussi des jeunes et il faudra trouver l'équilibre pour avoir un groupe homogène. Mais tout ça passe par une synergie entre tous les joueurs. Important d'avoir des joueurs de caractère, des joueurs de talent, des jeunes à faire progresser. Mais un projet et un groupe, ce n'est pas sur un seul mercato. C'est sur le moyen et long terme. Si chaque année on fait partir 10-15 joueurs et qu'on en recrute autant ce n'est pas bon. Il faut du temps pour s'adapter. On va devoir créer un groupe compétitif à moyen et long terme. Cela prend du temps », confie-t-il devant les médias avant de reconnaître que la priorité était de vendre.