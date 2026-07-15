Le PSG s’est décidé pour Ayyoub Bouaddi : Voici sa future destination !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Satisfait de son milieu de terrain, le Paris Saint-Germain ne devrait pas passer à la vitesse supérieure pour Ayyoub Bouaddi, en passe de quitter le LOSC pour un montant XXL. Les écuries de Premier League ont donc le champ libre, à l’instar de Manchester City, déterminé à s’attacher ses services.

Apprécié par la direction parisienne, Ayyoub Bouaddi ne devrait pas rejoindre l’effectif de Luis Enrique durant l’été. A la différence de Yan Diomandé, Maghnes Akliouche et Lucas Digne, le milieu marocain du LOSC ne figure pas sur la short-list du PSG, estimant avoir suffisant d’éléments dans l’entrejeu. « Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu, a fait savoir le journaliste Fabrice Hawkins sur X. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été. »

Ayyoub Bouaddi en route vers la Premier League Un départ vers l’étranger semble donc inéluctable pour Ayyoub Bouaddi. « Son avenir devrait s’écrire en Premier League où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement », a d’ailleurs confirmé Fabrice Hawkins. Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ces dernières heures que Manchester City était bien positionné sur l’international marocain, auteur d’une Coupe du monde convaincante avec les Lions de l’Atlas. Des discussions sont en cours pour son transfert.