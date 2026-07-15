Mercato - Ayyoub Bouaddi ne viendra pas : Le responsable est dans le vestiaire du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le vestiaire du PSG pourrait bien témoigner des arrivées de deux membres de l'équipe de France. En effet, Maghnes Akliouche et Lucas Digne sont destinés à arborer la tunique rouge et bleu la saison prochaine. Pour ce qui est d'un dossier récurrent dans la presse spécialisée, à savoir Ayyoub Bouaddi (milieu de terrain du LOSC de 18 ans), tout serait clair dans l'esprit des Parisiens.

Le Paris Saint-Germain a passé la seconde dans son mercato. Après Alessandro Longoni qui est devenu la première recrue estivale du champion d'Europe, les dirigeants parisiens ont trouvé un accord contractuel avec deux joueurs de l'équipe de France : Maghnes Akliouche et Lucas Digne. Qu'en est-il du dossier Ayyoub Bouaddi qui revient occasionnellement sur la table ces dernières semaines ? Il semblerait qu'un joueur du Paris Saint-Germain lui ferme indirectement la porte du Campus PSG.

«Le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu» « Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu », a déclaré Fabrice Hawkins par l'intermédiaire de son compte X mardi. Le journaliste de RMC Sport a lâché une petite bombe sur le cas Bouaddi plus précisément et sur les réelles intentions du Paris Saint-Germain depuis l'ouverture du mercato le 15 juin dernier.