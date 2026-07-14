Transfert de Mason Greenwood : La stratégie qui fait les affaires de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood est sur le point de quitter l’OM pour rejoindre Fenerbahçe. Un accord en ce sens a été trouvé, dans le cadre d’une opération estimée à 42M€ bonus compris. Si Manchester United récupérera un peu plus de 10M€, Marseille aura tout de même réussi à rentrer dans ses frais.

Après de longues semaines d’incertitudes, on sait désormais où évoluera Mason Greenwood la saison prochaine. Si l’OM aurait très certainement aimé le conserver, la situation du club et l’absence de la Ligue des champions ne le permettaient pas. Le club a besoin de vendre et pouvait difficilement garder la plus grosse valeur marchande de son effectif, qui devrait rapporter environ 30M€ avec son départ.

Greenwood à Fenerbahçe pour 42M€ Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a accepté une offre de 42M€ bonus compris en provenance de Fenerbahçe pour Mason Greenwood. Ce dernier va signer un contrat de quatre ans avec le club turc, où il percevra un salaire de 10M€ net par an. Le Phocéen de son côté confirme que ces 42M€ ne rentreront pas dans les caisses de Marseille, Manchester United ayant un pourcentage sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans, comme le prévoyait l’accord passé avec l’OM au moment de son transfert à l’été 2024.