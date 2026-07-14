Transfert de Mason Greenwood : La stratégie qui fait les affaires de l’OM !

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood est sur le point de quitter l’OM pour rejoindre Fenerbahçe. Un accord en ce sens a été trouvé, dans le cadre d’une opération estimée à 42M€ bonus compris. Si Manchester United récupérera un peu plus de 10M€, Marseille aura tout de même réussi à rentrer dans ses frais.
Après de longues semaines d’incertitudes, on sait désormais où évoluera Mason Greenwood la saison prochaine. Si l’OM aurait très certainement aimé le conserver, la situation du club et l’absence de la Ligue des champions ne le permettaient pas. Le club a besoin de vendre et pouvait difficilement garder la plus grosse valeur marchande de son effectif, qui devrait rapporter environ 30M€ avec son départ.
Greenwood à Fenerbahçe pour 42M€
Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’OM a accepté une offre de 42M€ bonus compris en provenance de Fenerbahçe pour Mason Greenwood. Ce dernier va signer un contrat de quatre ans avec le club turc, où il percevra un salaire de 10M€ net par an. Le Phocéen de son côté confirme que ces 42M€ ne rentreront pas dans les caisses de Marseille, Manchester United ayant un pourcentage sur une future revente de l’ailier âgé de 24 ans, comme le prévoyait l’accord passé avec l’OM au moment de son transfert à l’été 2024.
L’OM a réussi à rentrer dans ses frais
Le club olympien a tout de même réussi à récupérer l’investissement consenti pour le recruter il y a deux ans et va donc rentrer dans ses frais, sans pour autant avoir réalisé une plus-value intéressante. Le Phocéen explique que la marge de manœuvre des dirigeants marseillais était également limitée par plusieurs clauses dans le contrat de l’Anglais, comme la clause de rachat de Manchester United ou l’intéressement du joueur sur son transfert. L’OM devrait tout de même percevoir près de 30M€ grâce à la vente de Mason Greennwod, puisque Fabrizio Romano a indiqué qu’un peu plus de 10M€ reviendront aux Red Devils dans l’opération.