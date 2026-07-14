Mercato : Un talent prometteur du PSG va signer au Paris FC !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a annoncé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours, Emmanuel Mbemba ne va pas partir très loin. Le défenseur âgé de 18 ans a décidé de s’engager avec l’autre club de la capitale, le Paris FC. Sa visite médicale est prévue mercredi et il devrait signer un contrat de quatre ans avec le PFC.

« Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. » Jeudi dernier, Emmanuel Mbemba annonçait son départ du PSG sur ses réseaux sociaux. Après trois saisons passées au centre de formation du club de la capitale, le défenseur âgé de 18 ans a estimé que le moment était venu pour lui « d’écrire une nouvelle page. »

« Je quitte le Paris Saint-Germain avec une immense gratitude pour tout ce que ce club m’a apporté » « Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière », déclarait Emmanuel Mbemba. « J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables : remporter la Coupe Gambardella, deux Championnats de France U19 consécutifs et avoir l’honneur de porter le brassard de capitaine. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Merci à tous les entraîneurs, éducateurs, staffs, dirigeants, coéquipiers et à toutes les personnes qui m’ont accompagné durant ces trois années. Merci également à mon agent pour sa confiance et son accompagnement, ainsi qu’à mes professeurs et à l’équipe pédagogique qui m’ont permis d’obtenir mon baccalauréat (...) Je quitte le Paris Saint-Germain avec une immense gratitude pour tout ce que ce club m’a apporté. »