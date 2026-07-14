Transfert bouclé au PSG : Les joueurs de l’équipe de France ont été mis dans la confidence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en train de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il a bouclé dans le plus grand des secrets son transfert au PSG ces derniers jours : Lucas Digne s'apprête à quitter Aston Villa pour retourner au Parc des Princes cet été. Et il semblerait que le latéral gauche de 32 ans ait récemment confirmé dans le vestiaire des Bleus qu'il avait trouvé un accord avec le PSG.

Le mercato estival du PSG devrait prendre un sérieux coup d'accélérateur une fois que la Coupe du Monde 2026 sera terminée, et un premier transfert pour le moins inattendu vient d'ailleurs d'être bouclé par le club de la capitale : Lucas Digne (32 ans), le latéral gauche de l'équipe de France, va faire son retour au Parc des Princes dix ans après son départ. La direction du PSG a décidé de lever le montant de sa clause libératoire du côté d'Aston Villa, fixée à environ 10M€, pour faire revenir Digne en tant que doublure de Nuno Mendes.

« Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord » Et le journaliste de RMC Fabrice Hawkins s'est confié sur les coulisses de ce dossier Lucas Digne en pleine Coupe du Monde : « Lucas Digne au PSG, on ne peut pas dire que c'est à 100% fait, mais il va signer au Paris Saint-Germain. Il s'est d'ailleurs fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire de l'équipe de France commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG. Ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu ça dans la presse. Lucas Digne leur a confirmé parce qu'il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Il ne reste plus qu'à lever la clause à moins de 10M€ une fois qu'il sera libre après la Coupe du monde », a indiqué Hawkins dans l'After Foot lundi soir sur la future recrue du PSG.