Mercato - PSG : Lucas Digne annonce son transfert à Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un transfert que personne n'avait vu venir. En effet, Lucas Digne va faire son retour au PSG, dix ans après son départ. L'ancien joueur du Barça va ainsi retrouver plusieurs internationaux français qu'il a d'ailleurs prévenus de sa signature imminente à Paris, à commencer par Ousmane Dembélé dont il est très proche.

Dix ans après son départ, Lucas Digne va faire son grand retour au PSG. En effet, le Daily Mail a révélé lundi que le club de la capitale lèverait la clause libératoire de l'international français, estimée à 10M€, à l'issue de la Coupe du monde. Ainsi, le joueur d'Aston Villa va revenir à Paris pour assumer le rôle de doublure de Nuno Mendes et évoluer sous les ordres d'un entraîneur qu'il a côtoyé au FC Barcelone lors de la saison 2016-2017.

Lucas Digne a prévenu les Français du PSG Et alors qu'il avait gardé le secret jusque-là, Lucas Digne a bien été obligé de révéler l'imminence de son transfert aux joueurs du PSG présents à ses côtés aux Etats-Unis pour la Coupe du monde, comme le révèle L'EQUIPE. Ainsi, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont gentiment chambré Lucas Digne, notamment le Ballon d'Or avec lequel il entretient d'excellents rapports.