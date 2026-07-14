PSG - Transfert de Barcola : Liverpool active un plan B à 80M€ ?

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du PSG. Depuis plusieurs semaines maintenant, Bradley Barcola est évoqué sur le départ. Liverpool fait notamment partie des prétendants de l’ailier de 23 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Toutefois, les Reds semblent avoir activé une autre piste que l’international français pour se renforcer cet été.

Le PSG vit des jours agités sur le mercato en ce moment. Après Gonçalo Ramos à l’AC Milan et Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, Bradley Barcola pourrait être le prochain à faire ses valises. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Là-bas, il obtiendrait un rôle plus important que sous les ordres de Luis Enrique, où il est barré par la concurrence d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Les Reds auraient néanmoins tout prévu en cas d’échec avec l’ailier de 23 ans.

Liverpool active une nouvelle piste sur le mercato D’après les informations de talkSPORT, Liverpool aurait en effet activé une autre piste en plus de Bradley Barcola pour se renforcer sur les ailes. Le club de la Mersey serait intéressé par les services de Yankuba Minteh. Le joueur de 21 ans correspondrait au profil recherché par les Reds. Brighton attendrait toutefois aux alentours de 80M€ pour envisager un départ de son ailier.