Transfert au PSG : Une fake news circule sur Ferran Torres !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le PSG faisait face à un grand club espagnol dans le feuilleton Ferran Torres ? Depuis plusieurs heures, il est stipulé que les dirigeants du club de la capitale aimeraient faire de l'international espagnol du FC Barcelone le successeur de Gonçalo Ramos. Toutefois, l'Atletico de Madrid est annoncé comme étant un challenger au PSG. La vérité a déjà éclaté.

Le nom de Ferran Torres (26 ans) figure dans les petits papiers de la direction du PSG. C'est la tendance de ces derniers jours dans la presse française et étrangère. L'international espagnol qui affrontera l'équipe de France avec La Roja mardi en demi-finale de Coupe du monde 2026 pourrait discuter avec les dirigeants du PSG cette semaine d'après les informations de SPORT. Un transfert à Paris semble être en bonne voie puisque selon The Athletic, le FC Barcelone est ouvert à sa vente afin d'éviter son départ libre de tout contrat dans un an refusant de prolonger son bail sous peine de devoir verser un montant de 8M€ à Manchester City comme l'atteste la clause convenue entre les deux parties au moment de son transfert au Barça en janvier 2022.

Le PSG défié par l'Atletico de Madrid pour le transfert de Ferran Torres ? De quoi faire les affaires du PSG. Et pourtant, un concurrent défierait le champion d'Europe dans la course à la signature de Ferran Torres : l'Atletico de Madrid. Le directeur sportif Mateu Alemany travaillait au FC Barcelone lors du recrutement de l'Espagnol en 2022. De quoi lui donner des idées selon des sources du Barça contactées par The Athletic. Mais qu'en est-il vraiment ?