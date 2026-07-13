Mercato - OM : Un premier transfert déjà bouclé pour 2027 ?

Axel Cornic

Les choses bougent enfin à l’Olympique de Marseille, qui affronte un mercato estival crucial pour le lancement du nouveau projet mené par Bruno Genesio. Le club doit vendre et si tout le monde a les yeux tournés vers Mason Greenwood, c’est un autre joueur qui devrait faire ses valises.

Sous la menace de l’UEFA et après une saison catastrophique, l’OM doit absolument dégraisser en ce mercato. Pour le moment, on n’a toutefois eu aucun départ à se mettre sous la dent et le temps presse, puisque la Ligue 1 ouvrira ses portes dans un peu plus d’un mois.

Mission vente pour l’OM Dès sa prise de fonction officielle, le nouveau président de l’OM avait clairement expliqué la situation, pointant une masse salariale beaucoup trop importante. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif » a déclaré Stéphane Richard, à La Provence. « Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100M€ par an ».