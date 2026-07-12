Mercato : La presse italienne annonce un transfert à l’OM !

En attendant l’issue du dossier Mason Greenwood qui semble se rapprocher de son terme, l’OM est sur le point de boucler un premier transfert. Comme attendu ces derniers jours et confirmé ce dimanche dans la presse italienne, Hamed Junior Traoré va partir un an seulement après son arrivée pour rejoindre le Genoa.
Si le mercato de l’OM s’annonce une nouvelle fois mouvementé, il peine à démarrer. Le départ de Mason Greenwood est attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Longtemps annoncé proche de l’AS Rome, l’ailier âgé de 24 ans se dirige finalement vers Fenerbahçe, bien que l’Atlético de Madrid n’ait pas dit son dernier mot. En attendant que son transfert se concrétise, c’est Hamed Junior Traoré (26 ans) qui pourrait le second à s’en aller, après le départ de Bilal Nadir (22 ans) à la fin de son contrat.
Le départ de Traoré au Genoa confirmé
Foot Mercato indiquait vendredi qu’un accord avait été trouvé avec le Genoa dans l’optique d’un prêt avec une option d’achat supérieure à 8M€ de l’international ivoirien (11 sélections), ce qu’a confirmé Gianluca Di Marzio ce dimanche. S’il n’a pas évoqué les chiffres de l’opération, le journaliste italien a assuré qu’après plusieurs semaines de négociations, un accord verbal avait été trouvé avec l’OM pour Hamed Junior Traoré, qui devrait passer sa visite médicale prochainement.
« Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs »
Une opération qui ne renflouera donc pas les caisses de Marseille dès maintenant. D’autres départs interviendront, afin de rééquilibrer les comptes et alléger la masse salariale. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », expliquait Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, début juillet dans un entretien accordé à La Provence.