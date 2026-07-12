Mercato : La presse italienne annonce un transfert à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant l’issue du dossier Mason Greenwood qui semble se rapprocher de son terme, l’OM est sur le point de boucler un premier transfert. Comme attendu ces derniers jours et confirmé ce dimanche dans la presse italienne, Hamed Junior Traoré va partir un an seulement après son arrivée pour rejoindre le Genoa.

Si le mercato de l’OM s’annonce une nouvelle fois mouvementé, il peine à démarrer. Le départ de Mason Greenwood est attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Longtemps annoncé proche de l’AS Rome, l’ailier âgé de 24 ans se dirige finalement vers Fenerbahçe, bien que l’Atlético de Madrid n’ait pas dit son dernier mot. En attendant que son transfert se concrétise, c’est Hamed Junior Traoré (26 ans) qui pourrait le second à s’en aller, après le départ de Bilal Nadir (22 ans) à la fin de son contrat.

Le départ de Traoré au Genoa confirmé Foot Mercato indiquait vendredi qu’un accord avait été trouvé avec le Genoa dans l’optique d’un prêt avec une option d’achat supérieure à 8M€ de l’international ivoirien (11 sélections), ce qu’a confirmé Gianluca Di Marzio ce dimanche. S’il n’a pas évoqué les chiffres de l’opération, le journaliste italien a assuré qu’après plusieurs semaines de négociations, un accord verbal avait été trouvé avec l’OM pour Hamed Junior Traoré, qui devrait passer sa visite médicale prochainement.