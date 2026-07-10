Accord total : L'OM va boucler une opération à 8M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a bien décidé de vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, personne ne semble invendable et alors que tous les regards sont tournés vers Mason Greenwood, c'est un autre joueur qui serait sur le point de partir à savoir Hamed Junior Traoré.

Cet été, l'OM va devoir absolument vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale sous peine de voir la DNCG ou encore l'UEFA sanctionner durement le club marseillais. Dans cette optique, aucun joueur n'est invendable, surtout pas ceux qui possèdent une grosse valeur marchande à commencer par Mason Greenwood attendu du côté de Fenerbahçe dans les prochaines heures. Mais l'ailier anglais ne sera évidemment pas le seul joueur à partir cet été.

Hamed Junior Traoré proche du Genoa D'ailleurs, le premier d'entre eux pourrait être Hamed Junior Traoré. Prêté par Bournemouth l'été dernier avec une option d'achat quasi-obligatoire estimée à 8M€, l'international ivoirien s'était engagé définitivement à l'OM ses derniers jours. Auteur d'une saison gâchée par les blessures, Traoré va rejoindre le Genoa. Selon les informations de Foot Mercato, l'OM a trouvé un accord avec le club italien dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat supérieure à 8M€. Cela va permettre aux Marseillais d'alléger leur masse salariale, tout en espérant récupérer une indemnité de transfert en fin de saison.