Accord total : L'OM va boucler une opération à 8M€ !

Cet été, l'OM a bien décidé de vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, personne ne semble invendable et alors que tous les regards sont tournés vers Mason Greenwood, c'est un autre joueur qui serait sur le point de partir à savoir Hamed Junior Traoré.
Cet été, l'OM va devoir absolument vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale sous peine de voir la DNCG ou encore l'UEFA sanctionner durement le club marseillais. Dans cette optique, aucun joueur n'est invendable, surtout pas ceux qui possèdent une grosse valeur marchande à commencer par Mason Greenwood attendu du côté de Fenerbahçe dans les prochaines heures. Mais l'ailier anglais ne sera évidemment pas le seul joueur à partir cet été.
Hamed Junior Traoré proche du Genoa
D'ailleurs, le premier d'entre eux pourrait être Hamed Junior Traoré. Prêté par Bournemouth l'été dernier avec une option d'achat quasi-obligatoire estimée à 8M€, l'international ivoirien s'était engagé définitivement à l'OM ses derniers jours. Auteur d'une saison gâchée par les blessures, Traoré va rejoindre le Genoa. Selon les informations de Foot Mercato, l'OM a trouvé un accord avec le club italien dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat supérieure à 8M€. Cela va permettre aux Marseillais d'alléger leur masse salariale, tout en espérant récupérer une indemnité de transfert en fin de saison.
La première vente d'une longue série ?
Un premier départ qui devrait en appeler d'autres comme le laissait entendre Stéphane Richard dans une interview accordée à La Provence. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM.